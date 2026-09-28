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إيران

قاليباف: الشهيد السيد نصر الله (رض) حوّل المقاومة من مجموعة مسلّحة إلى عقيدة ردع
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إيران

قاليباف: الشهيد السيد نصر الله (رض) حوّل المقاومة من مجموعة مسلّحة إلى عقيدة ردع

2026-09-28 22:03
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قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قاليباف في رسالة بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سيد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله (رض): "لقد كان الشهيد نصر الله (رض) إستراتيجيًا وقائدًا ميدانيًا وجهاديًا، حوّل المقاومة من مجموعة مسلحة إلى عقيدة ردع.

وأضاف قاليباف في رسالته: "إن الذكرى الثانية لاستشهاد السيد حسن نصر الله العزيز (رضوان الله تعالى عليه) تمثل فرصة لاستذكار اسم ونهج وسيرة من حوّل المقاومة من حركة غير منظمة ومجموعة مسلحة إلى عقيدة ردع".

وأكد أن "الشهيد السيد نصر الله (رض) لم يكن في نظرنا مجرد قائد سياسي-ديني، وإنما كان إستراتيجيًا وقائدًا ميدانيًا وجهاديًا، استطاع من خلال إدراك دقيق للجغرافيا السياسية للمنطقة أن يوصل حزب الله اللبناني إلى مرحلة غيّرت بصورة كاملة معادلات أمن الكيان الصهيوني ضد هذا الكيان".

وتابع قائلًا: "كان السيد حسن نصر الله من القادة الذين أقاموا رابطًا وثيقًا لا ينفصم بين الميدان والشعب، والإيمان والسياسة، والمبادئ والممارسة، وحوّل الميدان إلى أداة لضمان الأمن المستدام. ولم تكن إيران ولبنان وفلسطين وسائر ساحات المقاومة، في نظره، مكونات منفصلة عن بعضها، بل كان كل منها جزءًا من مسؤولية تاريخية في مواجهة الاحتلال والعدوان".

وأكد "قاليباف" أن اسم الشهيد السيد نصر الله (رض) في ذاكرة المقاومة لا يرتبط فقط بمسؤوليته أمينًا عامًا لحزب الله، بل يُستذكر أيضًا بما ارتبط به من سنوات من الصمود والتدبير والوفاء بعهد ظل متمسكًا به حتى الرمق الأخير.

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "كان العدو يعتقد أن القضاء على القائد سيؤدي إلى توقف المقاومة، لكنه غفل عن أن الشهيد السيد نصر الله (رض) أسس بنية لا تعتمد على فرد، بل هي بنية متماسكة ومستقرة تحافظ اليوم أيضًا على قدرتها الردعية بقوة".

ولفت إلى أن "ما تركه الشهيد السيد حسن نصر الله (رض) ليس مجرد اسم وذكرى، بل رصيد بشري وفكري امتد عبر تجارب أجيال المقاومة، وفي إيمان المجاهدين وإرادة الشعوب التي تطالب بالعزة والحرية".

وختم "قاليباف" رسالته بالقول: "إنني، إذ أحيي الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سيد شهداء المقاومة، السيد حسن نصر الله (رض) أخلّد ذكرى هذا المجاهد الكبير واسمه إلى جانب جميع شهداء جبهة المقاومة، ولا سيما إمامنا الشهيد، وأسأل الله تعالى أن يرفع درجات ذلك الشهيد العزيز وينعم عليه برضوانه، وأن يمنّ بالعزة والاقتدار والرفعة على الشعب اللبناني الشريف، ومجاهدي المقاومة، وجميع الشعوب الحرة والمقاومة".

الكلمات المفتاحية
المقاومة الإسلامية لبنان حزب الله الجمهورية الاسلامية في إيران السيد حسن نصر الله محمد باقر قاليباف سيد شهداء الأمة إنا على العهد
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