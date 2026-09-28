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العميد سريع: العدو السعودي شنّ 38 غارة خلال الساعات الماضية خلفت شهداء وجرحى مدنيين
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العميد سريع: العدو السعودي شنّ 38 غارة خلال الساعات الماضية خلفت شهداء وجرحى مدنيين

2026-09-28 22:20
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أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن "طائرات العدو السعودي الإجرامية، شنّت خلال الساعات الـ 24 الماضية، 38 غارة جوية وصاروخاً، استهدفت 3 محافظات يمنية، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال".

وأوضح العميد سريع، في بيانٍ مقتضب، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الاثنين 28 أيلول/سبتمبر 2026، أن الغارات العدوانية السعودية توزعت على محافظات "تعز وصعدة وحجة"، من خلال طائرات "F-15" و"تايفون" أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان. 

وبيّن أن إجمالي عدد غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد بلغت حتى اليوم، "1123" غارةً وصاروخًا.


وفي السياق أعلنت وزارة الصحة والبيئة اليمنية أن "الحصيلة الأولية لجريمة العدو السعودي التي ارتكبها في مديرية المعافر بمحافظة تعز، واستهدفت منزلًا لأحد المواطنين، أسفرت عن استشهاد ثلاث نساء ورجل مسن، وإصابة ثلاثة آخرين، في حصيلة غير نهائية".

وشدّدت على أن "هذه الجريمة ترقى إلى جريمة حرب تستوجب المساءلة أمام المحاكم الدولية، وتمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني".

وأكدت وزارة الصحة اليمنية "أن العدو السعودي يمارس سياسة التهجير القسري بحق المدنيين، ويعرضهم لعمليات إبادة وانتهاكات جسيمة عبر جرائمه المتواصلة وتحشيداته الموجهة ضد المدنيين وحقهم في الحياة والسكن الآمن".

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع العدوان الاميركي السعودي على اليمن
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