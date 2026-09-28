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إيران

"واشنطن بوست": القواعد العسكرية الأميركية لم تعد آمنة

2026-09-28 22:46
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أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير لها أن القواعد العسكرية الأميركية في منطقة الشرق الأوسط والخليج لم تعد آمنة بعد الهجمات الإيرانية عليها.

وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى هشاشة القواعد العسكرية الأميركية أمام الهجمات الإيرانية، ورأت أن "الحرب الدائرة قد شككت في أحد الافتراضات الراسخة للإستراتيجية العسكرية الأميركية؛ وهو افتراض أن القواعد الأميركية في الخارج، وخاصة تلك القريبة من مناطق النزاع، يمكن أن تبقى بمنأى عن هجمات العدو".

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد أفادت سابقًا، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، بأن الهجمات الإيرانية قد ألحقت أضرارًا أو دمرت ما لا يقل عن 228 منشأة أو قطعة من المعدات في القواعد العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب في 28 شباط/فبراير الماضي؛ بدءًا من حظائر الطائرات والثكنات وصولًا إلى مستودعات الوقود والطائرات والرادارات ومعدات الاتصالات وأنظمة الدفاع الجوي.

ووفقًا للصحيفة، فإن حجم الأضرار أكبر بكثير مما أعلنته الحكومة الأميركية رسميًا. موضحةً أن الجيش الأميركي يواجه الآن خيارات صعبة.

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