أصدر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وقائد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي اللواء عبد الرحيم موسوي، بيانًا لمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سيد شهداء الأمة الشهيد السيد حسن نصر الله، قال فيها: "لقد توهم العدو أن الغياب الجسدي لسيد المقاومة سيؤدي إلى انهيار الركيزة الأساسية للمقاومة؛ إلا أن حسابات العدو باءت بالفشل مرة أخرى".

وأكد اللواء موسوي أن جبهة المقاومة لم تضعف قط، بل حققت وحدة استراتيجية - علنية وسرية". مشددًا على مواصلة النهج الذي سلكه الشهيد السيد حسن نصر الله، قائلًا: "إن نهج الشهيد السيد نصر الله مستمر بثبات في لبنان وفلسطين واليمن والعراق، وفي أقصى بقاع جغرافيا المقاومة والمطالبين بإحقاق الحقيقة".

كما أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة قائلاً: "إن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى جانب مقاتلي ومجاهدي المقاومة الإسلامية، على أتم الاستعداد لتوجيه رد حاسم ومدمر لأي تهديد يواجه الأمة الإسلامية".

"المستعمرات" الأميركية أهداف مشروعة

من جهته حذر عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، بان "مستعمرات أميركا" في المنطقة ستكون أهدافًا مشروعة في الحرب المقبلة.

وكتب رضائي، في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "لدينا معلومات تفيد بأن "مستعمرات أميركا" في المنطقة تضغط من أجل اشعال حرب جديدة ضد إيران وقد تكفلت بدفع تكاليفها، ونحن نحذر هذه المستعمرات بأن قصورها ستكون أهدافًا مشروعة في الحرب المقبلة".



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