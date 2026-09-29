إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
07:26 |العقود الآجلة لخام برنت زادت 63 سنتًا (0.6 %) إلى 105.91 دولارًا للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتًا (0.8 %) إلى 93.32 دولارًا
07:24 |ارتفاع أسعار النفط متأثرة بالمخاوف المستمرة بشأن تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط من جراء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران
06:39 |البحرية الأميركية: إصابة 4 من أفراد طاقم حاملة الطائرات "أيزنهاور" خلال الحادث قبالة سواحل فرجينيا
06:38 |البحرية الأميركية: وقوع حادث خلال عمليات استعادة طائرة على متن حاملة الطائرات "أيزنهاور" قبالة سواحل فرجينيا
06:01 |إيران| وزير الخارية عباس عراقجي: بحثنا مع القطريين أفكارًا ستُطرح على الجانب الأميركي.. وسنتلقى رده عبرهم
06:00 |"إيه بي سي" عن مسؤول أميركي: اختراق قاعدة البيانات الخاصة بموظفي البنتاغون طال 2.76 مليون شخص على قيد الحياة
05:59 |"إيه بي سي" عن مسؤول أميركي: اختراق قاعدة بيانات ضخمة وشاملة لموظفي البنتاغون تحوي معلومات حساسة
05:57 |"وول ستريت جورنال" عن بيانات: صادرات الخام من الشرق الأوسط ارتفعت هذا الشهر لتقترب من أعلى مستوياتها منذ شباط/فبراير
05:56 |"ميليتري تايمز": إصابة 29 بحارا و9 من مشاة البحرية الأميركية خلال عمليات عسكرية بالشرق الأوسط في أيلول/سبتمبر