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موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-09-29 05:47
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07:26 |
العقود الآجلة لخام برنت زادت 63 سنتًا (0.6 %) إلى 105.91 دولارًا للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتًا (0.8 %) إلى 93.32 دولارًا
07:24 |
ارتفاع أسعار النفط متأثرة بالمخاوف المستمرة بشأن تعطل الإمدادات من الشرق الأوسط من جراء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران
06:39 |
البحرية الأميركية: إصابة 4 من أفراد طاقم حاملة الطائرات "أيزنهاور" خلال الحادث قبالة سواحل فرجينيا
06:38 |
البحرية الأميركية: وقوع حادث خلال عمليات استعادة طائرة على متن حاملة الطائرات "أيزنهاور" قبالة سواحل فرجينيا
06:01 |
إيران| وزير الخارية عباس عراقجي: بحثنا مع القطريين أفكارًا ستُطرح على الجانب الأميركي.. وسنتلقى رده عبرهم
06:00 |
"إيه بي سي" عن مسؤول أميركي: اختراق قاعدة البيانات الخاصة بموظفي البنتاغون طال 2.76 مليون شخص على قيد الحياة
05:59 |
"إيه بي سي" عن مسؤول أميركي: اختراق قاعدة بيانات ضخمة وشاملة لموظفي البنتاغون تحوي معلومات حساسة
05:57 |
"وول ستريت جورنال" عن بيانات: صادرات الخام من الشرق الأوسط ارتفعت هذا الشهر لتقترب من أعلى مستوياتها منذ شباط/فبراير
05:56 |
"ميليتري تايمز": إصابة 29 بحارا و9 من مشاة البحرية الأميركية خلال عمليات عسكرية بالشرق الأوسط في أيلول/سبتمبر
الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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