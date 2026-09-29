أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن التكهنات الإعلامية بشأن تفاصيل المباحثات عبر الوسيط القطري غير صحيحة.

وقال بقائي في تصريح أدلى به لوكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية: "إن ما يُتداول في بعض وسائل الإعلام حول تفاصيل المباحثات الإيرانية ـ الأميركية عبر الوساطة القطرية لا يستند إلى أي أساس واقعي"، مشيرًا إلى أن الوفد الإيراني سيغادر نيويورك متوجهًا إلى طهران وفق البرنامج المقرر مسبقًا.

وأوضح بقائي في تصريحه أنه جرى عصر الاثنين، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لقاء مع الوفد القطري، تم خلاله بحث آخر التطورات الإقليمية والاستماع إلى وجهات النظر والتقييمات التي قدمها الجانب القطري بصفته وسيطًا.

وأضاف أن الوفد الإيراني نقل بدوره ملاحظاته إلى الوسيط القطري، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما شاركت دائمًا بحسن نية في المسارات الدبلوماسية، فإنها ستبقى حازمة وثابتة في الدفاع عن المصالح العليا للشعب الإيراني في مواجهة أي تجاوز أو مطالب مفرطة.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أنه لم تُجرَ أي محادثات بشأن تفاصيل القضايا المطروحة، مؤكدًا أن جميع التقارير الإعلامية المتداولة في هذا الشأن ليست سوى تكهنات لا تستند إلى حقائق أو معطيات فعلية.



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