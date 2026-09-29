أفادت هيئة البث الرسمية، في الكيان الصهيوني، أن الرئيس السابق لجهاز "الشاباك" (الأمن الداخلي) رونين بار رفع دعوى تشهير ضد نتنياهو، على خلفية اتهامات وجهها إليه رئيس الحكومة بأنه قرر عدم إطلاعه عشية السابع من أكتوبر على مؤشرات كانت تنذر بهجوم وشيك.

هذا، وطالب بار بكشف الوثائق وجدول اجتماعات نتنياهو التي سبقت السابع من أكتوبر، ومنها اجتماعاته مع مسؤولي المؤسسة الأمنية وشخصيات أجنبية، وذلك للوقوف على المعلومات التي كانت بحوزته قبل الهجوم.

كما جاء في بيان صادر عن بار أن نتنياهو يشن حملة ضده، ويحاول تحويل المسؤولية عنه بتوجيه الاتهامات إلى من حذّره، وذلك في أعقاب ظهور معلومات بشأن تحذيرات تلقاها رئيس الوزراء قبل الهجوم.

يذكر أن نتنياهو كان قد نفى، في وقت سابق، ما ورد في تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" بشأن تلقيه تحذيرًا مسبقًا من رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، آنذاك، عباس كامل من هجوم وشيك من قطاع غزة، وأعلن عزمه رفع دعوى تشهير ضد الصحيفة.

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