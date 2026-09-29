نعت حركة المقاومة الإسلامية – "حماس" قائد لواء الشمال بكتائب القسام، عز الدين البيك الذي استشهد اليوم الثلاثاء 29 أيلول/ سبتمبر 2026، في عملية اغتيال عبر غارة شنتها طائرة "إسرائيلية" على شقة سكنية في حي النصر غرب مدينة غزة.

وقالت الحركة في بيان: إن "الشهيد القائد كان حاضرًا في واحدة من أصعب مراحل الشعب الفلسطيني، وأسهم في جهود التصدي لمخططات اقتلاع أبناء شعبنا وتهجيرهم، والتمسك بحق أهلنا في البقاء على أرضهم، وأفشل خطة الجنرالات، وظل ثابتًا في مواجهة الظروف القاسية التي مر بها شعبنا، مؤمنًا بأن الصمود والثبات هما عنوان المرحلة".

وأكدت حركة حماس أن "الرجال يرحلون، لكن آثارهم ومواقفهم تبقى حاضرة في ذاكرة الشعب الفلسطيني"، داعية أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في تشييع جثمان الشهيد القائد، وفاءً له وتقديرًا لمسيرته وعطائه.

وأعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني رسميًا ارتكابها لعملية اغتيال الشهيد القائد عز الدين البيك.



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