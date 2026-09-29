كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي كاريكاتور العهد

لبنان

جشي: الأميركي في مأزق ويفتش عن نصر ولو شكليًا للخروج من الحرب
🎧 إستمع للمقال
لبنان

جشي: الأميركي في مأزق ويفتش عن نصر ولو شكليًا للخروج من الحرب

2026-09-29 12:56
113

حزب الله أحيا ذكرى السيدين الشهيدين في برج الشمالي 

إحياءً وتعظيمًا لذكرى استشهاد الأمينين العاميين لحزب الله سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض) والسيد الشهيد هاشم صفي الدين (رض) وتكريمًا لشهداء بلدة برج الشمالي، أحيت منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله - شعبة برج الشمالي المناسبة باحتفال تكريمي، بحضور: عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي ولفيف من علماء الدين وعوائل شهداء وجرحى وأعضاء من قيادة المنطقة وشخصيات وفعاليات وحشد كبير من الأهالي. 

خلال الاحتفال؛ ألقى النائب جشي كلمة رأى خلالها أنه بعد 7 أشهر من الحرب على الجمهورية الاسلامية في إيران، أصبح الأميركي في مأزق ويفتش عن نصر ولو شكليًا للخروج من هذه الحرب، بعد أن دخل إلى الحرب بأهداف عديدة لم يحقق أيًا منها.

كما أشار النائب جشي إلى أن أهداف الولايات المتحدة الأميركة من الحرب كان منها إسقاط النظام واستسلام إیران، وأعلنت أنها لن تقبل بـتحقيق 99% من شروطها بل 100%، بحسب الرئيس ترامب، إضافة إلى الحد من مدى الصواريخ البالستية وإنهاء المشروع النووي الإيراني، ووقف دعم إيران لحلفائها في المنطقة (قطع أذرع إیران)، متسائلًا: "أي هدف استطاع ترامب تحقيقه؟".

في السياق نفسه، رأى النائب جشي أن الجمهورية الإسلامية في إيران تملك اليوم المبادرة على الرغم من الحصار، وأن اليمن العزيز برهن أيضًا قدرته على ذلك، فتحولات باب المندب والبحر الأحمر ومضيق هرمز ترجح ميزان المنطقة لمصلحة محور المقاومة.

وأشار النائب جشي كذلك، إلى أن المفكر والمؤرخ الأميركي "روبرت کاغان" فجر مفاجأة مدوّية بخصوص التحول الجيوسياسي في الشرق الأوسط، وأعلن في مقال نشره في مجلة (أتلانتيك) سقوط المعادلة القديمة وتشكل نظام إقليمي جديد لا مكان فيه للردع الأميركي الكلاسيكي. وأضاف النائب جشي: ذكرت أيضًا المجلة الأميركية بالنص: "لا أميركا ولا "إسرائيل"، إيران ستكون القوة المهيمنة في الشرق الأوسط، وإن قدرة إيران على السيطرة على مضيق هرمز تتجاوز من الأهمية امتلاك السلاح النووي".

في الإطار عينه، رأى النائب جشي أنّ خروج وفود 77 دولة وقيل 83 دولة من قاعة الأمم المتحدة عندما أراد نتنياهو الكلام، يكشف حجم الأزمة التي يعيشها الكيان الصهيوني على المستويين الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أن رئيس الجمهورية جوزاف عون وفي سوء تقدير منه، راهن على نجاح المشروع الأميركي في المنطقة، ودعا العدو "الإسرائيلي" إلى المفاوضات المباشرة.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله الجمهورية الاسلامية في إيران حسين جشي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
بري: العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان هو عدم التزام
بري: العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان هو عدم التزام "إسرائيل"
لبنان منذ ساعتين
جشي: الأميركي في مأزق ويفتش عن نصر ولو شكليًا للخروج من الحرب
جشي: الأميركي في مأزق ويفتش عن نصر ولو شكليًا للخروج من الحرب
لبنان منذ 3 ساعات
الكلمة التي هزمت الدبابة... فن الحرب النفسية عند سيد شهداء الأمة
الكلمة التي هزمت الدبابة... فن الحرب النفسية عند سيد شهداء الأمة
لبنان منذ 4 ساعات
العلامة الخطيب: من يعبر البحر يؤمن بأن ثمة فرجًا بعد العبور ومتأكدون أننا سنصل
العلامة الخطيب: من يعبر البحر يؤمن بأن ثمة فرجًا بعد العبور ومتأكدون أننا سنصل
لبنان منذ 18 ساعة
مقالات مرتبطة
عامان ... ولا تزال المقاومة صامدة 
عامان ... ولا تزال المقاومة صامدة 
مقالات منذ 11 دقيقة
فلسطين في زمن الخذلان: لماذا اختار السيد نصر الله كسر قواعد الصمت؟
فلسطين في زمن الخذلان: لماذا اختار السيد نصر الله كسر قواعد الصمت؟
مقالات منذ 21 دقيقة
محبي للشعب الأميركي: لماذا تتواجد 800 قاعدة أميركية في دول العالم؟
محبي للشعب الأميركي: لماذا تتواجد 800 قاعدة أميركية في دول العالم؟
إيران منذ ساعتين
جشي: الأميركي في مأزق ويفتش عن نصر ولو شكليًا للخروج من الحرب
جشي: الأميركي في مأزق ويفتش عن نصر ولو شكليًا للخروج من الحرب
لبنان منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة