وجّه المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد حسين محبي، رسالة إلى الشعب الأميركي، أكد فيها أن بلاده لا تملك «إمبراطورية إعلامية» للتحدث معه متى شاءت، داعيًا المراسلين والإعلاميين إلى إيصال رسالته إلى الشعب الأميركي.

وتوجه محبي إلى الشعب الأميركي متسائلًا: "لماذا تتواجد 800 قاعدة أميركية في الدول الأخرى من العالم؟ وأي مبرر لهذه الميزانية؟»، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ترصد نحو 1100 مليار دولار سنويًا للتسليح العسكري، فيما تبلغ التكلفة السنوية للتسليح الإيراني نحو 1% من التسليح الأميركي.

وقال إن الشعب الأميركي يعيش في منطقة تُعد من أفضل الأراضي، وتتوفر فيها مصادر مياه كثيرة وطاقة ومناجم قيّمة، مضيفًا أن "الميزانية العسكرية لبعض الدول لا تقارن بالولايات المتحدة، إلا أنها تمكنت من هزيمتها".

وتابع متسائلًا: "الأسلحة التي تُصنع، إلى أين تذهب كل هذه الأرباح؟ ولماذا تسحق الشعوب علَمَكم؟".

وأضاف: "نقول للأميركي.. الشعب الذي لديه كل هذه الثروات، لماذا لديه عدد كبير من الفقراء؟ أليست السياسات الأميركية خاطئة؟".

وتساءل محبي أيضًا: "لماذا لا يجرؤ رئيسكم على الذهاب إلى كثير من البلدان؟ ماذا حصدتم من الإبادة سوى ارتفاع الديون؟"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأميركية منذ 70 عامًا تهاجم البلدان المختلفة.



الكلمات المفتاحية