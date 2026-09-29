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هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى والمحررين تدين تهديد بن غفير للأسير سلامة
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لبنان

هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى والمحررين تدين تهديد بن غفير للأسير سلامة

2026-09-29 16:14
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أدانت هيئة التنسيق اللبنانية الفلسطينية للأسرى والمحررين، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء 29 أيلول/سبتمبر 2026، اقتحام وزير "الأمن القومي" الصهيوني إيتمار بن غفير زنزانة الأسير حسن سلامة وتهديده بالقتل والإعدام.

وقالت الهيئة إن ما أقدم عليه "بن غفير يخرق القوانين والمعاهدات الدولية، ولا سيما اتفاقية جنيف لحماية الأسرى"، معتبرةً أن اقتحام المعتقلات وتهديد الأسرى يعكسان نهج قادة الاحتلال.

وأكدت أن صمود الأسرى "أكبر من كل تهديدات الاحتلال"، محمّلةً إياه المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم. ودعت المؤسسات الدولية والمنظمات الإنسانية إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياتهم.

واستنكرت الهيئة السكوت المريب حيال أوضاع الأسرى، معتبرةً أن نسيانهم أو تجاهلهم يمسّ بكرامة الأمة كلها. وجددت تمسكها بالمقاومة سبيلًا لتحريرهم، مؤكدةً أنها ستبقى إلى جانبهم حتى انتزاع حريتهم.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الأسرى والمعتقلون هيئة شؤون الأسرى والمحررين بن غفير
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