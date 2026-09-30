كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي قاليباف لوزير الخزانة الأميركي: اقترضتم مبالغ كبيرة وستقترضون مجددًا لسداد الديون

عربي ودولي

سريع: 51 غارة وقصف صاروخي سعودي على 5 محافظات يمينة خلال 24 ساعة
عربي ودولي

سريع: 51 غارة وقصف صاروخي سعودي على 5 محافظات يمينة خلال 24 ساعة

2026-09-30 22:30
290

أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، الأربعاء 30 أيلول/سبتمبر 2026، أنّ الطائرات الحربية والعدوان الصاروخي السعودي شنّا خلال الساعات الـ24 الماضية 51 غارة جوية وقصفًا صاروخيًا.

وأوضح العميد سريع، في بيان، أنّ "الاعتداءات تمّت بطائرات "أف 15" أقلعت من "قاعدة خميس مشيط" (السعودية)، إضافة إلى العدوان الصاروخي الذي انطلق من نجران وجيزان".

وبيّن أنّ "الغارات والقصف الصاروخي استهدفا شبكات الاتصالات المدنية والأعيان المدنية في محافظات مأرب وصعدة والحديدة وتعز وعمران".

وأشار إلى أنّ "هذا التصعيد الجديد يرفع إجمال (عدد) غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد الأخير إلى 1209 غارات جوية وقصف صاروخي".

من جهتها، تواصل القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات تستهدف المنشآت الحيوية في الأراضي السعودية، ردًّا على استمرار العدوان والحصار على اليمن.

كذلك، تستهدف القوات اليمنية التحشُّدات التابعة للعدو السعودي على الأراضي اليمنية، وفرض حصار على الملاحة البحرية السعودية في البحر الأحمر.

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع
إقرأ المزيد
المزيد
شيخ عشائر العراق: السيد نصر الله جاهد لأجل الدين والمقاومة مستمرة
شيخ عشائر العراق: السيد نصر الله جاهد لأجل الدين والمقاومة مستمرة
عربي ودولي منذ 6 ساعات
النجباء: خروج أميركا نصر لنا.. وعليها أيضًا تقليص حجم وجودها الدبلوماسي
النجباء: خروج أميركا نصر لنا.. وعليها أيضًا تقليص حجم وجودها الدبلوماسي
عربي ودولي منذ 9 ساعات
أميركا تنشر بطاريات
أميركا تنشر بطاريات "باتريوت" جديدة في السعودية وقطر
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مهند العقابي لـ
مهند العقابي لـ"العهد": العراقيون يستذكرون السيد نصر الله بكل فخر واعتزاز
عربي ودولي منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
أميركا تنشر بطاريات
أميركا تنشر بطاريات "باتريوت" جديدة في السعودية وقطر
عربي ودولي منذ 9 ساعات
حكومة صنعاء: ادعاءات العدو السعودي لا أساس لها من الصحة
حكومة صنعاء: ادعاءات العدو السعودي لا أساس لها من الصحة
عربي ودولي منذ 12 ساعة
علماء اليمن يدعون العالم الإسلامي إلى إدانة الأكاذيب السعودية
علماء اليمن يدعون العالم الإسلامي إلى إدانة الأكاذيب السعودية
عربي ودولي منذ 12 ساعة
المشاط: نحمل النظام السعودي مسؤولية أي استهداف يطال مقدسات الأمة 
المشاط: نحمل النظام السعودي مسؤولية أي استهداف يطال مقدسات الأمة 
عربي ودولي منذ 14 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة