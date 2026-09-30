أكّد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، الأربعاء 30 أيلول/سبتمبر 2026، أنّ الطائرات الحربية والعدوان الصاروخي السعودي شنّا خلال الساعات الـ24 الماضية 51 غارة جوية وقصفًا صاروخيًا.

وأوضح العميد سريع، في بيان، أنّ "الاعتداءات تمّت بطائرات "أف 15" أقلعت من "قاعدة خميس مشيط" (السعودية)، إضافة إلى العدوان الصاروخي الذي انطلق من نجران وجيزان".

وبيّن أنّ "الغارات والقصف الصاروخي استهدفا شبكات الاتصالات المدنية والأعيان المدنية في محافظات مأرب وصعدة والحديدة وتعز وعمران".

وأشار إلى أنّ "هذا التصعيد الجديد يرفع إجمال (عدد) غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد الأخير إلى 1209 غارات جوية وقصف صاروخي".

من جهتها، تواصل القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات تستهدف المنشآت الحيوية في الأراضي السعودية، ردًّا على استمرار العدوان والحصار على اليمن.

كذلك، تستهدف القوات اليمنية التحشُّدات التابعة للعدو السعودي على الأراضي اليمنية، وفرض حصار على الملاحة البحرية السعودية في البحر الأحمر.

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