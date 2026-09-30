ردّ رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، على مزاعم وزير الخزانة الأميركي، سكوت بسنت، بأنّ "الاقتصاد الإيراني سينهار خلال الأسبوعين المقبلين"، فقال قاليباف إنّ "الحكومة الأميركية اقترضت في الماضي مبالغ كبيرة بفوائد تقترب من الصفر، وقد حان الآن موعد سداد هذه القروض، ما يضطر الحكومة إلى الاقتراض مجدّدًا بأسعار فائدة أعلى بكثير لتسوية ديونها السابقة".

وأضاف، قاليباف في منشور على منصة "أكس"، الأربعاء 30 أيلول/سبتمبر 2026: "إنّ قدرة المستثمرين على شراء سندات الخزانة تتراجع باستمرار أيضًا. فعلى سبيل المثال، يُبْدِي كبار مشتري سندات الخزانة الأميركية، مثل الصين واليابان، اهتمامًا أقل بشراء الإصدارات الجديدة أو الاحتفاظ بالسندات التي في حوزتهم، وهو ما يؤدّي إلى ارتفاع عوائد السندات".

وأشار قاليباف إلى أنّ "دور إيران في إبقاء مضيق هرمز مغلقًا والحفاظ على ارتفاع أسعار الطاقة، فضلًا عن تأثيرها في رفع عوائد سندات الخزانة، يضع وزارة الخزانة الأميركية أمام أزمة متفاقمة ويزيد من حِدّة المشكلات التي تواجهها".

وبيّن قاليباف أنّ "الولايات المتحدة لن تتمكّن من تجاوز هذه المشكلات الاقتصادية ما لم تُحَل هذه القضايا من خلال احترام حقوق الشعب الإيراني".

ووصل عائد سندات الخزانة الأميركية لِأَجَل 30 عامًا، الثلاثاء 29 أيلول/سبتمبر 2026، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002، فيما قد يؤدّي استمرار الاتجاه الحالي، وفقًا لقاليباف، إلى عودته إلى مستويات الفائدة المسجلة خلال تسعينات القرن الماضي وما قبلها.

وأرفق رئيس مجلس الشورى الإيراني منشوره بصورة لديفيد زيرفوس، المستشار الجديد لبسنت الذي عُيّن في منصبه أمس الثلاثاء، قائلًا: "إنّ زيرفوس معروف بإطلاق تصريحات غريبة؛ إذ سبق له، قبل سنوات، أنْ أعلن عن أنّه سيمتنع عن قص شعره وحلاقته إلى أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة!".

كذلك، رأى قاليباف أنّ "تعيين زيرفوس مستشارًا لبسنت أصبح مادة للسخرية والمزاح بين الناشطين في الأسواق المالية".

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