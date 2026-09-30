كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي العميد نقدي: أي عدوان جديد على إيران سيكون انتحارًا للأميركيين

عربي ودولي

زاخاروفا: مصانع السلاح الأوروبية الموردة لأوكرانيا أهداف مشروعة لروسيا
عربي ودولي

زاخاروفا: مصانع السلاح الأوروبية الموردة لأوكرانيا أهداف مشروعة لروسيا

2026-09-30 23:46
294

 أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء (30 أيلول/سبتمبر 2026)، أنّ المصانع في أوروبا التي تنتج أسلحة لأوكرانيا تعد أهدافاً عسكرية مشروعة ومحتملة للقوات المسلحة الروسية.

وأوضحت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحافي، موقف موسكو الصارم بالقول: "مصانع الأسلحة في الدول الأوروبية التي تنتج أسلحة لأوكرانيا أهداف عسكرية محتملة لروسيا، ولا ينبغي افتراض أن المصانع العسكرية خارج الأراضي الأوكرانية التي تنتج أسلحة لنظام كييف ستكون آمنة، ومن يعتقد ذلك فهو مخطئ".

وجاءت تصريحات زاخاروفا رداً على سؤال بشأن إبداء بولندا الاستعداد لاستضافة مصنع لإنتاج صواريخ "باتريوت" الاعتراضية لأوكرانيا، في وقت يقول حلف شمال الأطلسي "الناتو" وعدد من الدول الأوروبية إنها ستواصل بذل كل ما في وسعها لدعم أوكرانيا ومساعدتها على صد القوات الروسية وإسقاط الطائرات المسيرة والصواريخ.

موسكو تتهم أوروبا بالتورط المباشر في الصراع

وفي سياق متصل، شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية على أن الدول الأوروبية باتت متورطة بشكل مباشر في الصراع من خلال دعمها العسكري والتسليحي لأوكرانيا، مؤكدة أن مثل هذه الأنشطة لا تؤدي إلا إلى تأخير التوصل إلى حل للحرب.

وأضافت زاخاروفا في هذا السياق: "الدول الأوروبية متورطة بشكلٍ مباشر في صراع أوكرانيا، فهي لا تكتفي بتقديم المساعدات فحسب، بل إنها من خلال افتتاح مصانع الأسلحة والمشاريع المشتركة، أصبحت متورطة بشكل كامل"، لافتةً إلى أن "هذا لا يؤدي إلا إلى تأخير حل الصراع بدلاً من التقريب من حله، كما تعتقد أو تتخيل بعض القوى في أوروبا".

الكلمات المفتاحية
روسيا أوروبا أوكرانيا زاخاروفا
إقرأ المزيد
المزيد
شيخ عشائر العراق: السيد نصر الله جاهد لأجل الدين والمقاومة مستمرة
شيخ عشائر العراق: السيد نصر الله جاهد لأجل الدين والمقاومة مستمرة
عربي ودولي منذ 6 ساعات
النجباء: خروج أميركا نصر لنا.. وعليها أيضًا تقليص حجم وجودها الدبلوماسي
النجباء: خروج أميركا نصر لنا.. وعليها أيضًا تقليص حجم وجودها الدبلوماسي
عربي ودولي منذ 9 ساعات
أميركا تنشر بطاريات
أميركا تنشر بطاريات "باتريوت" جديدة في السعودية وقطر
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مهند العقابي لـ
مهند العقابي لـ"العهد": العراقيون يستذكرون السيد نصر الله بكل فخر واعتزاز
عربي ودولي منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
بوتين: العالم وصل إلى منعطف خطر 
بوتين: العالم وصل إلى منعطف خطر 
عربي ودولي منذ يوم
دبلوماسي أوروبي:
دبلوماسي أوروبي: "تسونامي" من العقوبات على "إسرائيل" بعد الانتخابات
عين على العدو منذ يوم
زاخاروفا: مصانع السلاح الأوروبية الموردة لأوكرانيا أهداف مشروعة لروسيا
زاخاروفا: مصانع السلاح الأوروبية الموردة لأوكرانيا أهداف مشروعة لروسيا
عربي ودولي منذ يوم
روسيا تحذّر
روسيا تحذّر "الناتو": مستعدون لاستخدام النووي إذا حُوصِرت كالينينغراد
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة