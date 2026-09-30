أكد كبير مستشاري قائد حرس الثورة في إيران العميد محمد رضا نقدي، أن كل ما كانت الولايات المتحدة الأميركية قادرة على فعله ضد إيران قد فعلته خلال الأشهر السبعة الماضية وفشلت فيه.

وأوضح العميد نقدي أنه "إذا تصرف الأميركيون وفق مصالحهم فسيتوقفون عن شن مزيد من الهجمات العسكرية ضدنا"، مشدداً على أن "شنّ عدوان جديد على إيران يعني الانتحار بالنسبة للأميركيين".

كما أشار العميد نقدي إلى وجود "حاملتي طائرات أميركيتين تائهتين في المحيط الهندي"، مضيفاً أنه "منذ 7 أشهر لم تتمكن فرقاطة واحدة أو قارب صغير تابع للجيش الأميركي من الرسوّ في رصيف الأسطول الخامس الأميركي".

وفي سياق متصل، شدد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، على ضرورة أن تحافظ البلاد على جاهزيتها لمواجهة التهديدات المحتملة.

وأشار عزيزي إلى أن "الحفاظ على القوة الوطنية وتعزيزها يتطلب مشاركة جميع قطاعات البلاد" لمواجهة مختلف التحديات.

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