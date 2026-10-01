واصل العدو "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء (30 أيلول/سبتمبر 2026)، اعتداءاته على الأراضي اللبنانية، في ظل تصعيد ميداني شمل غارات جوية وقصفاً مدفعياً وتفجيرات طالت عدداً من المناطق الجنوبية.

وسجّلت الغارات التي نفذها الطيران الحربي المُعادي استهداف منطقة المنصوري، فيما نفذ الطيران المسيّر المُعادي غارة على الجرمق.

وطال القصف المدفعي مناطق وادي السلوقي، حداثا، كفرتبنيت، الخيام، المجيدية، وادي خنسا-كفرشوبا، بيت ياحون، حرش عيتا الجبل، زوطر الشرقية، برعشيت، والمنصوري.

كما أقدم العدو "الإسرائيلي" على تنفيذ تفجيرات في كل من حرش بيت ياحون، حولا، المنصوري، مجدلزون، ومركبا، في إطار الاعتداءات المتواصلة على المناطق اللبنانية.

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