المقال التالي وثيقة سرية تحمل اقتراح مجلس الأمن القومي إلى ترامب
إيران
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إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
23:51 |العميد قاآني: رغم استشهاد سيد المقاومة (السيد حسن نصر الله) وعدد من قادتها واصل الجيل الجديد من حزب الله خوض المعركة ضد الصهاينة
23:50 |قائد قوة القدس في حرس الثورة العميد إسماعيل قاآني: نشهد تشكل مرحلة جديدة في مفهوم المقاومة وأساليبها
22:51 |وزير الخزانة الأميركي: ينبغي لشركائنا الأوروبيين تسريع وتيرة الوفاء بالتزاماتهم الحالية وتوفير إمدادات إضافية على الفور لمعالجة الاضطرابات المستمرة
22:19 |إيران | "هيئة إدارة الممر المائي للخليج": أسماء هذه الناقلات الثلاث كانت مدرجة أيضًا في آخر تحديث لقائمة عدم الامتثال الصادرة عنّا
22:15 |إيران | "هيئة إدارة الممر المائي للخليج": ناقلات نفط تعرّضت في الأيام الأخيرة للاستهداف في مضيق هرمز آخر 3 منها مملوكة أو مستأجرة من قِبَل دولة الإمارات
21:50 |"رويترز": ارتفاع قيمة العقود الآجلة لمزيج "برنت" من النفط الخام حوالي 4 دولارات ولمزيج "غرب تكساس الوسيط" حوالي 2.2 دولار
20:45 |وزارة الخزانة الأميركية تعلن فرض "عقوبات تستهدف كيانات في قطاعَيْ السكك الحديدية والسيارات" الإيرانيَّيْن بذريعة "عزل طهران اقتصاديًا"
20:39 |بوتين: العالم بأسره معجب ببطولة الشعب الإيراني واستعداد قادة الحرس الثوري للتضحية بأنفسهم من أجل مستقبل إيران
20:24 |بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: لا تملك واشنطن وحلفاؤها الغربيون أي أهلية لوعظ إيران في الوقت الذي يحمون فيه كيان الاحتلال من المساءلة ويلتزمون الصمت حيال ترسانته النووية
19:50 |درزي: مشروع القرار الأميركي ضد إيران كان محاولة ذات دوافع سياسية تفتقر إلى أساس قانوني لاستغلال مجلس الأمن من أجل إعادة تفعيل "هيئة الخبراء" التابعة للجنة 1737 غير القانونية التي انتهى عملها بموجب القرار 2231
19:49 |سفير إيران لدى الأمم المتحدة غلام حسين درزي: مجلس الأمن الدولي مطالب بحماية ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والامتناع عن أي تسييس أو إساءة استخدام لإجراءاته
19:49 |درزي: الولايات المتحدة وحلفاؤها أساؤوا مرارًا استخدام إجراءات المجلس وصلاحياته لدفع أجندات سياسية ضيقة الأفق
18:33 |إيران | رئيس قوات "الباسيج": ما لم تتحقق مطالب الشعب الإيراني فلن يكون مضيق هرمز قابلًا للفتح
15:16 |نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف: لقد فشلت مؤامرة التخويف من إيران وذهنية شعوب العالم تجاه إيران آخذة في التغير
14:42 |بزشكيان: كانت أميركا والكيان الصهيوني يسعيان إلى تدمير إيران لكن عندما واجها مقاومة شاملة اختلت حساباتهما
14:42 |بزشكيان: اعتقد الأعداء أن البلاد ستنهار باستشهاد قائد الثورة والقادة والعلماء لكن وحدتنا وتماسكنا الوطني والداخلي ازدادا
14:41 |بزشكيان: ندافع عن حقوق مجتمعنا مع الحفاظ على العزة والكرامة ولم نهرب قط من الحوار ولن نهرب منه
14:38 |الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: على أميركا أن تخرج من ذهنها وهم أنها ستجعلنا نخضع من خلال عمليات الاغتيال
14:38 |بزشكيان: أميركا تريد خلق الأزمات في بلادنا عبر فرض القيود والعقوبات لكنها لن تتمكن من فعل ذلك إذا كنا متحدين
13:28 |إيران| علي نيكزاد: نواجه أُناسًا لا يملكون ضميرًا ولا شرفًا ولا إنسانية وقد فعلوا كل ما بوسعهم لإجبار إيران على الاستسلام لكننا لم نستسلم
13:27 |إيران| علي نيكزاد: مضيق هرمز تابع لإيران والعدو لن يتمكن من فعل شيء ولن ينجح أبدًا في تصفير صادراتنا النفطية
13:26 |إيران| نائب رئيس مجلس الشورى علي نيكزاد: العدو كان قد وضع خطة للسيطرة على مضيق هرمز وباب المندب للتحكم بـ 60% من نفط العالم
13:26 |إيران| علي نيكزاد: العدو أخطأ في حساباته بشأن القدرات العسكرية والدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية وبشأن تماسك شعبنا وتضامنه
13:01 |إعلام أميركي: هذا الارتفاع في الأسعار قد ينعكس سلبًا على حظوظ الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية المقبلة
10:55 |"رويترز" عن مصادر: أميركا طلبت من فرنسا وألمانيا الإفراج عن كميات من الديزل من مخزونات الطوارئ
10:14 |إيران| العلاقات العامة لمقر "القدس" التابع لحرس الثورة: وجهنا ضربة قوية لخلية إرهابية في زاهدان كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية
10:14 |إيران| العلاقات العامة لمقر "القدس" التابع للقوات البرية لحرس الثورة: مقتل 6 من أعضاء الخلية وضبط عدد من العبوات والطرود المتفجرة معهم
09:37 |إيران| وكالة "تسنيم": قوات الأمن الإيرانية بدأت عملية لتطهير وكر خلية إرهابية في منزلاب شرق زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان
06:36 |الولايات المتحدة| ترامب يطرح مجددًا فكرة حظر صادرات الديزل الأميركي وسط الارتفاع القياسي لأسعاره محليًا
05:53 |البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة: الوفد الإيراني غادر نيويورك مساء الاثنين وفقا للجدول الزمني المخطط