واصل الطيران الحربي السعودي اعتداءاته الجوية على اليمن فشن سلسلة غارات جوية جديدة خلال الساعات الأخيرة استهدفت شبكات اتصال وأعيانًا مدنية في عدة محافظات.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن يحيى سريع في بيان "أن طيران العدوان السعودي واصل تنفيذ غاراته الإجرامية على عدة محافظات اليمنية مستهدفًا شبكات الاتصالات المدنية والأعيان المدنية في محافظات مأرب وصعدة والحديدة وتعز وعمران".

وبيّن العميد سريع أن الطيران الحربي السعودي نفذ خلال الـ24 ساعة الماضية 51 غارةً جويةً وصاروخًا من خلال طائرات "F-15" والتي أقلعت من قاعدة خميس مشيط والعدوان الصاروخي من نجران وجيزان.

وأعلن العميد يحيى سريع أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء التصعيد الأخير بلغ 1209 غارات جوية وصاروخية.



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