واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ359 تواليًا، فيما أسفرت الهجمات على المدنيين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية عن استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي مدينة غزة، استشهد خمسة فلسطينيين على الأقل وأصيب نحو 15 آخرين جراء استهداف طيران الاحتلال لمركبة تجر عربة أثناء توجهها من شمال القطاع باتجاه وسطه.

وقال شهود عيان إن الاستهداف أدى إلى تناثر أشلاء الضحايا في المنطقة فيما نقلت سيارات الإسعاف الشهداء والجرحى إلى مستشفى القدس ومستشفى الشفاء.

وأعلنت هوية الشهداء وهم: عمار الشرافي، شقيق مراسل قناة الجزيرة في غزة مؤمن الشرافي والفتى يوسف عادل الحمارنة البالغ 17 عامًا وسامح عبد الحافظ عيد (30 عامًا) وشروق الانقح وأشرف أبو غبن.

وفي وسط مدينة غزة، استشهدت الفلسطينية إيمان عبد العال (27 عامًا) وأصيب زوجها بجروح خطيرة إثر استهداف الاحتلال لشقتهما في شارع الوحدة.

وشنّت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس أربع غارات جوية شرقي مدينة غزة، استهدفت منازل سكنية غير مأهولة قرب ما يسمى بـ"الخط الأصفر"، في محيط دوار السنافور شرقي حي التفاح.

وفي جنوب القطاع، استشهد محمد النجار جراء استهداف أمام مسجد الأوقاف في منطقة المواصي بمدينة خان يونس.

كما استشهد بلال السميري (33 عامًا) وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف "إسرائيلي" استهدف بلدة القرارة شمال خان يونس.

وفجر اليوم الخميس، شنت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" ثلاث غارات على الأقل استهدفت مناطق شرق حي التفاح شرقي مدينة غزة.

ومنذ إعلان وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025 ارتفع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات إلى 1,431 إضافة إلى 5,026 مصابًا فيما بلغ عدد حالات الانتشال 834 شهيدًا.

واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 74,032 شهيدًا و175,142 مصابًا.



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