كان من طلائع الجيل المؤسّس للمقاومة. أبكَرَ الحاج محمد جعفر قصير - الحاج ماجد في التحاقه بدرب المجاهدين والتصدّي لمحتلّي الأرض. من بلدته دير قانون النهر، رَسَم معالم الشخصية المقاوِمة منذ تشارك مع شقيقه الأكبر أحمد، فاتح عهد الاستشهاديين، "صُحبة السلاح" ونقله جنوبًا عام 1982، ثمّ حين رفض التعاطي مع الجنود الصهاينة وتناوُلَ رشفة "عصير" بارد ليرتوي بها أثناء اعتقاله مذ كان فتًى لم يتجاوز الـ15 ربيعًا.

عند الغوْص في سيرة القائد الجهادي الحاج محمد جعفر قصير - الحاج ماجد، تحضر الكثير من الصور والذكريات التي نسجها عمرٌ من الكفاح والنضال، الى جانب رفاق وأتراب أضحى وإيّاهم نجومًا في مسيرة الفداء والدفاع والتصدّي للمحتلّين لأكثر من 40 عامًا.

مع القائد الشهيد رضا حريري، ابن قريته، ورفيق دربه، وأحد الجهاديين القدامى الذين حضّروا ونسّقوا لعملية فاتح عهد الاستشهاديين أحمد قصير مع القائد الجهادي الحاج علي كركي - أبي الفضل، خَبِرَ مرحلة تأسيس النواة الأولى لمجموعات المقاومة في قرى صور ومحيط دير قانون النهر.

راكَمَ القائد الحاج محمد جعفر قصير في الثمانينيات تجربةً عسكرية أهّلته لمزيدٍ من المسؤوليات التي كان قد بدأت تتوسّع. في التسعينيات، وبعد عودته من إحدى دورات تطوير المعرفة والقدرات التي كان يخضع لها في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التحق بالجبهة الجنوبية مجدّدًا بعد أن فرضت التطوّرات تعاضُد جسم المقاومة الأول والمؤسّس على هدف واحد: التصدي للعدو بكلّ ما أوتينا من قوة. فعمل والقائد الجهادي السيد محسن شكر في الملفّ الأمني، ثمّ توالت المسؤوليات جنوبًا الى ما بعد التسعينيات وحتى العام 2005، دعمًا وتطويرًا وتخطيطًا على مستوى الأركان المركزية والقوة الصاروخية التي شرعت تتنامى تباعًا لدى المقاومة.

في العام 2005 والى يوم شهادته، تسلّم الحاج ماجد ملفّات عديدة على مستوى محور المقاومة عسكريًا ولوجيستيًا واقتصاديًا ودبلوماسيًا، الى أن وصّفه الإعلام الأميركي بـ"مؤسّس المقاومة الاقتصادية في المحور". وعلى هذا الأساس أمسى على لسان سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله (رض) "رئة حزب الله".

أرسى الحاج ماجد سيرةً جهادية خالصة لله، كما ردّد في حياته حين كان يؤكد ويشدّد على أن "هدفنا الأسمى هو نيْل رضا الله الذي ليس من السهل تحصيله، فنيْله يحتاج إلى أصعب الطرق لبلوغ المرام".

القائد الجهادي الحاج محمد جعفر قصير مع القائد الشهيد رضا حريري

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