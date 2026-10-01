اهتمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم الخميس 01 تشرين الأول/أكتوبر 2026 بتحليل أبرز الأحداث التي تجري في الواقع الإقليمي لا سيما انسحاب القوات الأميركية من العراق في ظل تخوف من تحول الانسحاب العسكري إلى احتلال من نوع جديد في العراق، واهتمت بتحليل الواقع الاقتصادي المتوتر تصاعديًا مع اقتراب تحديات الشتاء الأوروبي في ظل أزمة الديزل والطاقة.

طرد اللص من بغداد

كتبت صحيفة وطن أمروز: "حتى لو استمر الاحتلال 23 عامًا، فلا بد من الانسحاب وإنهاء الاحتلال؛ هذا هو الدرس الذي علّمه انسحاب القوات الأميركية من العراق للعالم أجمع. فقد أُجبر الأميركيون أخيرًا على سحب آخر قواتهم من العراق بعد أكثر من عقدين من الاحتلال العسكري.

[...] على الرغم من أن المصادر الأميركية زعمت أن الولايات المتحدة ستظل قادرة على العودة عسكريًا إلى العراق إذا لزم الأمر، إلا أنه من غير المرجح أن يرحب العراقيون بعودة الولايات المتحدة إلى بلادهم.

غزت الولايات المتحدة العراق في 20 آذار/مارس 2003، بغزو عسكري شامل، والآن، بعد 23 عامًا، أعلنت انسحابها العسكري من البلاد. كان الاحتلال العسكري للعراق، الذي دام 23 عامًا، مكلفًا للغاية بالنسبة للعراق، وفرض تحديات أمنية جمة على الأميركيين. وفي نهاية المطاف، يرى معظم الخبراء أن الولايات المتحدة لم تحقق جميع أهدافها في العراق.

[...] بقدر ما رافق ردود الفعل في الولايات المتحدة على الانسحاب من العراق اعترافٌ بالهزيمة، فقد وصف العراقيون يوم الانسحاب الكامل للقوات الأميركية بأنه يوم تاريخي لعودة سيادة البلاد. واعتبر العديد من الشخصيات السياسية والأمنية العراقية، فضلًا عن المحللين، الانسحاب الأميركي يومًا هامًا، مشيرين إلى نهاية مهمة التحالف الدولي في العراق. [...] وفي الوقت نفسه، تم الانسحاب الكامل للقوات الأميركية المسلحة في ظل مطالبات متكررة من فصائل المقاومة العراقية بإنهاء الوجود العسكري الأميركي في العراق خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد اغتيال الحاج قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس. في الواقع، لم يحدث هذا الانسحاب بين عشية وضحاها، بل كان ثمرة سبع سنوات من الضغط، وأنشطة المقاومة لطرد الولايات المتحدة من العراق. كما اتفقت واشنطن وبغداد في عام 2024 على أن تنتهي مهمة التحالف الدولي ضد داعش في العراق في 30 سبتمبر/أيلول 2026.

وقد غادرت القوات الأميركية قواعدها تدريجيًا في مناطق مختلفة من العراق منذ العام الماضي، وتركز الجزء الأكبر من الوجود العسكري الأميركي في قاعدة أربيل خلال الأشهر الأخيرة. ووفقًا لإعلان القيادة المركزية الأميركية في غرب آسيا (سنتكوم)، فقد اكتمل أيضًا انسحاب القوات والمعدات الأميركية من قاعدة أربيل الجوية في 30 سبتمبر/أيلول.

[...] مع ذلك، أكد كثيرون، حتى في الولايات المتحدة، أن حرب العراق كانت فاشلة بالنسبة للولايات المتحدة. فعلى سبيل المثال، ذكر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، في تحليلٍ لتبعات حرب العراق، أن هدف الولايات المتحدة كان إنشاء "عراقٍ صديقٍ لأميركا"، إلا أن قدرة الولايات المتحدة على تحقيق هذا الهدف واجهت شكوكًا جدية، وأصبح الهجوم على العراق فشلًا استراتيجيًا كبيرًا للولايات المتحدة من منظور استراتيجي، بالنظر إلى التكاليف والتبعات اللاحقة للحرب، وما نتج عنها من منافسة مع إيران؛ وهو فشلٌ قد يُلقي بظلاله على السياسة الخارجية الأميركية لسنواتٍ قادمة".

أزمة تخزين الوقود في الغرب

من جهتها كتبت صحيفة كيهان: "تتفاقم أزمة الطاقة الناجمة عن حماقة ترامب، والتي أدت إلى إغلاق مضيق هرمز، في الدول الغربية يومًا بعد يوم. ففي الولايات المتحدة، ووفقًا لحاكم ولاية كاليفورنيا، تسببت هذه الأزمة في تكاليف إضافية على الشعب الأمريكي تتجاوز 120 مليار دولار، بينما في أوروبا، بات تخزين الوقود لفصل الشتاء أزمةً ضمن أزمة أكبر.

ولا تزال صدمة إغلاق مضيق هرمز وأزمة الطاقة الناجمة عنه محسوسة في جميع أنحاء العالم، من الولايات المتحدة إلى آسيا وأوروبا وأفريقيا. وتشير التقارير إلى أن الوضع في الولايات المتحدة، وخاصة عشية انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/ نوفمبر، أكثر خطورة، حتى أن الحرب الأميركية ضد إيران رفعت سعر الديزل في بعض الولايات إلى 9 دولارات للجالون. وقد ارتفع سعر الديزل بنحو 90% منذ بداية العام، وذلك في وقت دخلت فيه الولايات المتحدة ذروة موسم الطلب على الديزل. تُظهر استطلاعات الرأي أيضًا أن الشعب الأميركي يُحمّل ترامب مسؤولية الارتفاع الحاد في أسعار البنزين والديزل في البلاد، وهي قضية، بحسب وسائل الإعلام الأميركية، ستؤثر على الانتخابات. وتفيد تقارير عديدة بأن الولايات المتحدة تسعى لوقف صادرات الديزل الأميركي لمدة 90 يومًا للسيطرة على أسعاره؛ وهي خطوة يقول الخبراء إنها ستؤدي إلى نتائج عكسية وستزيد الضغط على أوروبا.

[...] وفي سياق متصل، تشهد أوروبا أزمة تخزين حادة في قطاع الطاقة والوقود. فقد حذر مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي من أن الاتحاد قد يواجه أصعب شتاء منذ عام 2022 بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار وقود الديزل. بحسب صحيفة فايننشال تايمز، بلغت أسعار وقود الديزل في الاتحاد الأوروبي مستويات قياسية جديدة في الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفعت بنحو 40%.

[...] لعقود طويلة، اعتمدت أوروبا على آلية مجرّبة لتلبية احتياجاتها من الغاز خلال فصل الشتاء: يشتري التجار الوقود في الصيف عندما يكون سعره أقل، ويخزنونه، ثم يبيعونه بسعر أعلى عند الحاجة. إلا أن هذه الآلية انهارت للعام الثاني على التوالي. فبعد انقطاع الإمدادات الروسية المنتظمة نتيجة الحرب في أوكرانيا، ازداد اعتماد أوروبا على الغاز الطبيعي المسال، وأدت المخاوف من نقص في السوق بحلول عام 2025 إلى ارتفاع الأسعار في الصيف. ولكن هذا العام، وبعد الحرب الإقليمية التي اندلعت أواخر شباط/ فبراير في إثر العدوان الأميركي "الإسرائيلي" على إيران، والتي طبّقت خلالها إيران معادلاتها الأمنية والعسكرية في مضيق هرمز، تكرر هذا الوضع فيما يتعلق بتخزين الطاقة في أوروبا، بل وازداد حدة. ووفقًا لبلومبيرغ، دخلت القارة الأوروبية موسم التدفئة بأقل احتياطيات مسجلة لهذا الوقت من العام، ما يزيد من خطر ارتفاع الأسعار في الشتاء، دون أي مؤشرات على تحسن الوضع".

طائر الفينيق في عالم ما بعد الحرب

أما صحيفة جوان فكتبت: "لا يرحب المنطق السليم بالحرب، ومنطق الإسلام قائم على عالم خالٍ من الحروب وسلام قائم على الكرامة، ولكنه يدعونا إلى الدفاع الشامل ضد العدوان والظلم. الإسلام لا يخشى الحرب، بل يفرض نظرة انتهازية للحرب المفروضة. من هذا المنظور، تُغير الحروب أحيانًا جغرافية القوة، وتتجاوز الدولة مرحلة "الدفاع عن أرضها" لتصل إلى مرحلة يُجبر فيها العدو على مراعاة موقعنا وقدراتنا وقراراتنا في حساباته.

في رسالته الأخيرة، يتحدث قائد الثورة عن "طائر الفينيق" الذي انبثق أولًا من نار الحرب المفروضة، ولم يعد هو نفسه، بل ازداد قوةً وعظمةً بفعل الضغوط والحروب اللاحقة، حتى بلغ من العلو بحيث "إن طيرانه قد غطى أراضي العدو". إذا نقلنا هذا التفسير الواقعي والذكي من مستوى الأدب الملحمي إلى مستوى الجغرافيا الاستراتيجية، فسنجد له دلالة بالغة الأهمية: لقد غيرت إيران استراتيجيتها من "جغرافيا الدفاع" إلى "جغرافيا النفوذ".

في الدفاع المقدس -حرب العراق وإيران-، كان الهدف الرئيسي هو الحفاظ على الحدود وسلامة الأراضي. لكن تجربة العقود الأربعة الماضية نقلت مفهوم الأمن الإيراني من مجرد خط الحدود إلى عمق استراتيجي. اليوم، يُعرَّف الأمن خارج حدود البلاد؛ في الصواريخ، والطائرات المسيّرة، والبحار، والممرات، والطاقة، والشبكات الإقليمية، والجيوسياسية والجيوستراتيجية، وعمق المعلومات، والدبلوماسية التقليدية، والدبلوماسية العامة، والقدرة على التحكم في الرأي العام العالمي وإدارته، بل وحتى القدرة على التأثير في حسابات الخصم، ما يحوّل المقاومة من تكتيك عسكري إلى عقيدة قوة. في هذه الحالة، السؤال المحوري هو: ماذا يجب على إيران أن تفعل بعد أن تكبر وتنهض؟ يكمن فن القوة في مثل هذه الظروف في تحويل الإنجاز الميداني إلى ميزة سياسية وأمنية واقتصادية. إذا كانت الحرب قد غيّرت معادلة الردع، فإن الخطوة التالية هي تحويل هذا التغيير إلى بنية إقليمية جديدة، بل وعالمية. في هذه الحالة، تواجه إيران أربع مهام استراتيجية.

أولًا، تعزيز الردع، بمعنى أن يدرك الطرف الآخر أن ثمن العدوان لا يمكن التنبؤ به ولا يُطاق، وأن إيران قادرة على الرد بقوة، وأن تكون صامدة، وأن تعيد بناء نفسها، وأن تواصل مسيرتها.

ثانيًا، تحويل العمق الاستراتيجي إلى عمق اقتصادي، لأنه إذا لم تُحوّل القوة العسكرية إلى أمن طاقة، وتجارة، وتكنولوجيا، واستثمار، وازدهار، فإنها ستُهدر جزءاً من قدراتها في الميدان. القوة المستدامة هي التي تربط الميدان بحياة الناس.

ثالثًا، بناء وتعزيز الدبلوماسية العامة، وخلق القدرة على التواصل مع الدول، إلى جانب إقامة علاقات شاملة معها.

رابعًا، تحويل القوة الإقليمية إلى مبادرة جيوسياسية. لا ينبغي أن تكون إيران مجرد طرف في ترتيبات الأمن الإقليمي، بل يجب أن تكون أحد واضعيها. فأمن الخليج الفارسي، ومضيق هرمز، وممرات الطاقة والتجارة، والعراق، والقوقاز، وآسيا الوسطى، والربط بين الشرق والغرب، كلها تشكل منظومة واحدة.

عندها فقط سيكتسب "ظل العنقاء" معناه الحقيقي بدقة أكبر. لا يعني ظل القوة بالضرورة وجودًا عسكريًا، بل الأهم من ذلك، وجودًا فاعلًا في النظام الحسابي للآخرين. إن مفهوم تغيير جغرافية القوة يعني أن الجيران والمنافسين والقوى العابرة للأقاليم والسوق العالمية سيُدرجون إيران حتمًا في حساباتهم عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن والطاقة والتجارة ومستقبل المنطقة. ولمنع استنزاف جغرافية القوة والعودة إلى حقبة الضعف، من الضروري والحتمي إجراء بعض الإصلاحات الاستراتيجية وفقًا لإعلان الخطوة الثانية للثورة. ولترسيخ إنجازاتها الاستراتيجية، تحتاج إيران في آن واحد إلى قوة عسكرية، واقتصاد متين، وحوكمة فعّالة، وتماسك اجتماعي، ودبلوماسية نشطة، وإعادة بناء مستمرة للقدرات. أما القضية بعد المعركة فهي تحويل الإنجازات المحققة إلى نظام جديد.

لقد علمتنا عملية الدفاع المقدس كيفية حماية حدود إيران، ولكن في المرحلة الجديدة، يجب أن نُظهر كيف يمكن لإيران أن تستخدم هذه التجربة لبناء بيئة أمنية أكثر ملاءمة، واقتصاد أقوى، وموقع جيوسياسي أكثر فعالية. إن طائر الفينيق يكتمل نموه عندما يُغير مساره، ولعل القضية الرئيسية لإيران بعد هذه الحرب هي تحديدًا: لم يعد على إيران أن تُثبت قدرتها على مقاومة التغيير؛ بل عليها أن تُظهر أنها قادرة (بل يجب عليها) أن تكون لاعبًا رئيسيًا في تشكيل التغيير وقيادة مسار التاريخ".

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