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إيران

إيران تنفي مزاعم واشنطن: وفدنا غادر نيويورك وفق موعد كان محددًا مسبقًا
إيران

إيران تنفي مزاعم واشنطن: وفدنا غادر نيويورك وفق موعد كان محددًا مسبقًا

2026-10-01 11:10
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ردت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة على الأجواء المفتعلة حول توقيت مغادرة الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي لنيويورك، نافية أن تكون واشنطن طلبت من الوفد الإيراني مغادرة نيويورك.

وأكدت البعثة الإيرانية في بيان نشرته وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن الوفد غادر مساء الاثنين وفقًا للبرنامج الذي تم إبلاغه لوزارة الخارجية الأميركية بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر.

وشددت البعثة الإيرانية، على "أن وزارة الخارجية الأميركية التي لم تنل أي مكسب، لجأت إلى بث أخبار لا أساس لها وعديمة القيمة".

وكان موقع "أكسيوس"، قد زعم في إطار أجواء إعلامية مفتعلة ضد الوفد الإيراني نقلًا عن مصدر، أن واشنطن طلبت من الوفد الإيراني مغادرة نيويورك، لكن الموقع أقرّ نقلًا عن المصدر ذاته أن الوزير عراقجي كان مقررًا من قبل أن يعود إلى طهران مساء الاثنين.

وكان الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي قد سافر إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الـ81 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران نيويورك الأمم المتحدة عباس عراقجي
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