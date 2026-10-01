أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران عن تفكيك خلية ارهابية في منطقة "منزل أب" بمدينة زاهدان، مشيرًا إلى أن 6 أفراد من أعضاء هذه الزمرة الإرهابية لقوا حتفهم.

وجاء في بيان لمقر القدس التابع للقوات البرية في حرس الثورة الإسلامية: "تمّ صباح اليوم الخميس 01 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وبناءً على تقارير شعبية وبعد مراقبة استخباراتية دقيقة، تحديد خلية إرهابية كانت تنوي تنفيذ عمليات إرهابية في زاهدان، وضربها.

وأشار بيان حرس الثورة إلى اشتباك مع المجموعة الإرهابية المسلحة، في منطقة "منزل أب" في زاهدان، أسفر عن "مصرع 6 من أعضاء هذه الزمرة الإرهابية التكفيرية، وضبط عدد من العبوات التفجيرية التي كانت بحوزتهم".

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