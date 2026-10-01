كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي آية الله الخامنئي يوجه رسالة إلى الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر العام للصلاة

عربي ودولي

محلل أميركي: هزيمة إيران أمر مستحيل
عربي ودولي

محلل أميركي: هزيمة إيران أمر مستحيل

2026-10-01 11:56
261

أكد العقيد المتقاعد في الجيش الأميركي والمحلل في السياسة الخارجية الأميركية دانيال ديفيس، في معرض إشارته إلى القدرة الدفاعية القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وموجهًا خطابه إلى المسؤولين الأميركيين دعاة الحرب قائلًا: "لا يمكنكم هزيمة إيران عسكريًا".

وكتب ديفيس في سلسلة تغريدات عبر حسابه على منصة "إكس": "لم تستعد إيران لعقود من أجل الانتصار في حرب جوية، بل كانت منشغلة ببناء تحصينات دفاعية لكي تتمكن من مواجهة مثل هذه الحرب".

وأضاف مشبهًا إيران بجبل من الجرانيت، الذي يعد من أصلب الصخور الطبيعية على وجه الأرض: "الحقيقة هي أنكم لا تستطيعون تدمير جبل جرانيتي حتى باستخدام سلاح نووي، وبالتالي لن تتمكنوا من هزيمة إيران عسكريًا".

ووجه ديفيس تحذيرًا إلى الرئيس الأميركي، قائلًا: إنه يجب على دونالد ترامب، قبل أن يقحم العدوان العسكري على إيران مرحلة أخرى، أن يتقبل الحقائق الموضوعية والميدانية للحرب مع إيران، وأن يتخذ قراراته بناءً عليها، لا بناءً على السرديات والخطابات السياسية التي قد تخفي الواقع أو تحرفه.

وأضاف: "إذا كان لدى أي شخص هذا الوهم بأن إيران ستسمح لنا بالهجوم كيفما نشاء، دون أن يكون هناك هجوم انتقامي متناسب ضدنا، فهو يعيش في أرض الأوهام".

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران دونالد ترامب الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
شيخ عشائر العراق: السيد نصر الله جاهد لأجل الدين والمقاومة مستمرة
شيخ عشائر العراق: السيد نصر الله جاهد لأجل الدين والمقاومة مستمرة
عربي ودولي منذ 7 ساعات
النجباء: خروج أميركا نصر لنا.. وعليها أيضًا تقليص حجم وجودها الدبلوماسي
النجباء: خروج أميركا نصر لنا.. وعليها أيضًا تقليص حجم وجودها الدبلوماسي
عربي ودولي منذ 9 ساعات
أميركا تنشر بطاريات
أميركا تنشر بطاريات "باتريوت" جديدة في السعودية وقطر
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مهند العقابي لـ
مهند العقابي لـ"العهد": العراقيون يستذكرون السيد نصر الله بكل فخر واعتزاز
عربي ودولي منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
رضائي: يمكن لترامب أن ينتصر داخل مخيلته أما الواقع فتصوغه إيران
رضائي: يمكن لترامب أن ينتصر داخل مخيلته أما الواقع فتصوغه إيران
إيران منذ 26 دقيقة
الانسحاب الأميركي من العراق بين الاحتفال المستحق بالنصر وحتمية الحذر المشروع
الانسحاب الأميركي من العراق بين الاحتفال المستحق بالنصر وحتمية الحذر المشروع
مقالات منذ 8 ساعات
أميركا تنشر بطاريات
أميركا تنشر بطاريات "باتريوت" جديدة في السعودية وقطر
عربي ودولي منذ 9 ساعات
واشنطن تدرس فرض عقوبات على
واشنطن تدرس فرض عقوبات على "تل أبيب" بسبب تصاعد العنف في الضفة الغربية
عين على العدو منذ 11 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة