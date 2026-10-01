أكد العقيد المتقاعد في الجيش الأميركي والمحلل في السياسة الخارجية الأميركية دانيال ديفيس، في معرض إشارته إلى القدرة الدفاعية القوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وموجهًا خطابه إلى المسؤولين الأميركيين دعاة الحرب قائلًا: "لا يمكنكم هزيمة إيران عسكريًا".

وكتب ديفيس في سلسلة تغريدات عبر حسابه على منصة "إكس": "لم تستعد إيران لعقود من أجل الانتصار في حرب جوية، بل كانت منشغلة ببناء تحصينات دفاعية لكي تتمكن من مواجهة مثل هذه الحرب".

وأضاف مشبهًا إيران بجبل من الجرانيت، الذي يعد من أصلب الصخور الطبيعية على وجه الأرض: "الحقيقة هي أنكم لا تستطيعون تدمير جبل جرانيتي حتى باستخدام سلاح نووي، وبالتالي لن تتمكنوا من هزيمة إيران عسكريًا".

ووجه ديفيس تحذيرًا إلى الرئيس الأميركي، قائلًا: إنه يجب على دونالد ترامب، قبل أن يقحم العدوان العسكري على إيران مرحلة أخرى، أن يتقبل الحقائق الموضوعية والميدانية للحرب مع إيران، وأن يتخذ قراراته بناءً عليها، لا بناءً على السرديات والخطابات السياسية التي قد تخفي الواقع أو تحرفه.

وأضاف: "إذا كان لدى أي شخص هذا الوهم بأن إيران ستسمح لنا بالهجوم كيفما نشاء، دون أن يكون هناك هجوم انتقامي متناسب ضدنا، فهو يعيش في أرض الأوهام".

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