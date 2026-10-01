أكد مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران العميد محمد رضا نقدي، أن الشعب الإيراني، ورغم امتلاك العدو ترسانة عسكرية واسعة وإمكانيات كبيرة، استطاع بفضل الصمود والصبر والمقاومة، إفشال أهداف ومخططات الأعداء وخرج مرفوع الرأس من الميدان.

وقال العميد نقدي، خلال مناورات قوات المتطوعين (الفدائيين) في مدينة زنجان اليوم الخميس الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2026: "إن القوى العالمية العظمى، التي تمتلك أكبر قدر من الأسلحة والمعدات العسكرية، والتي جمعت من الذخائر آلاف الأضعاف مما لدى الشعب الإيراني، قد مُنيت بالهزيمة أمام القوات المسلحة والشعب الإيراني، ولم تتمكن من تحقيق أهدافها".

وأشار نقدي إلى التقييمات الأولية للأعداء حول الحرب، قائلًا: عندما اندلعت الحرب، توهم بعض المسؤولين الأميركيين في المنطقة أن قائد الثورة الإسلامية قد استشهد، وأن إيران ستسقط في فترة قصيرة، حتى إنهم خططوا لاستقبال ملايين اللاجئين الإيرانيين، لكن مرور الوقت أثبت أن هذه الحسابات كانت خاطئة تمامًا.

وتابع: اليوم، وبعد مرور أشهر، باتت القوات العسكرية الأمريكية هي التي تواجه التخبط والهزيمة في المنطقة.

كما أشار مستشار القائد العام لحرس الثورة الإسلامية إلى انسحاب القوات الأميركية من العراق، وقال: "اليوم يجب تهنئة الشعب العراقي والأمة الإسلامية جمعاء بهذا الحدث؛ فقد غادر الجيش الأميركي العراق بعد نحو 20 عامًا من الحضور وتحمل تكاليف باهظة، ونحن نشهد اليوم طرد بقايا قواته من العراق".

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