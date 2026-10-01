شنّ الطيران السعودي، اليوم، 11 غارة جوية على مناطق متفرقة من محافظة صعدة خلال أقل من ساعتين، بينها غارات استهدفت شبكات الاتصالات في عدد من المديريات الحدودية، فيما لم ترد حتى الآن معلومات عن الخسائر البشرية والأضرار الناجمة عنها.

وأفادت قناة المسيرة اليمنية بأن الطيران السعودي استهدف بغارة جوية شبكة الاتصالات في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، وشنّ غارة ثانية على المديرية ذاتها.

وأضافت أن الطيران السعودي شنّ أيضًا غارتين على جنوب مدينة صعدة، أعقبتهما غارة ثالثة على المنطقة نفسها، فيما استهدف مديرية كتاف والبقع بغارتين.

كما شنّ الطيران السعودي غارتين على مديرية آل سالم، واستهدف شبكة الاتصالات في مديرية الصفراء بغارتين.

وبذلك، ارتفع عدد الغارات السعودية على مناطق متفرقة من محافظة صعدة إلى 11 غارة خلال أقل من ساعتين، طالت عددًا من المديريات والمناطق، بينها منشآت وشبكات للاتصالات.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار العدوان السعودي على محافظة صعدة والمناطق الحدودية، حيث تتعرض المحافظة لغارات جوية وقصف يستهدف مناطق متفرقة منها.

ويُعدّ استهداف شبكات الاتصالات اعتداءً على منشآت خدمية حيوية يعتمد عليها المواطنون في التواصل، ما يهدد بتعطيل خدمات الاتصالات عن السكان في المناطق المستهدفة.

ويواصل الطيران السعودي تحليقه في أجواء المحافظة، فيما لم ترد حتى الآن معلومات عن الخسائر البشرية والأضرار الناجمة عن سلسلة الغارات.

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