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باكستان: العقوبات الأميركية على إيران أحادية... سنواصل التجارة مع طهران
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عربي ودولي

باكستان: العقوبات الأميركية على إيران أحادية... سنواصل التجارة مع طهران

2026-10-01 14:56
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رفضت باكستان الانضمام إلى الحصار الأميركي على إيران، مؤكدة أن العقوبات التي تفرضها الإدارة الأميركية على الجمهورية الإسلامية هي أحادية وبالتالي ستواصل التجارة مع طهران.

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان اليوم الخميس الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2026، أن "إسلام آباد دولة مسؤولة وملتزمة بالقوانين الدولية"، مشددة على أن "العقوبات الأميركية المفروضة على إيران إجراءات أحادية الجانب ولم تصدر عن مجلس الأمن الدولي".

وأضافت الخارجية الباكستانية، في بيانها، أن بلادها ستواصل تجارتها مع إيران، في إطار التزامها بالقوانين والقواعد الدولية، مؤكدة أنها لعبت دورًا كبيرًا في جمع الولايات المتحدة وإيران على طاولة المفاوضات.

ودعت إسلام آباد كلاً من طهران وواشنطن إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحثتهما على معالجة القضايا العالقة بينهما عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية.

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران باكستان العقوبات الأميركية
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