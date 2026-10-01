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لبنان

اعتداءات الاحتلال تتواصل.. غارات وقصف وتفجيرات في الجنوب
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لبنان

اعتداءات الاحتلال تتواصل.. غارات وقصف وتفجيرات في الجنوب

2026-10-01 16:26
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واصل الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاته على عدد من البلدات والمناطق في جنوب لبنان، حيث شنَّ غارات جوية وقصفًا مدفعيًا ونفّذ عمليات تفجير وإحراق للممتلكات، بالتزامن مع تحركات لآلياته وجنوده في عدد من البلدات.

وشنّ الطيران الحربي المعادي غارات على بني حيان، والمنطقة الواقعة بين ميفدون وزوطر الشرقية، والمنصوري، فيما نفذت طائرة مسيّرة معادية غارة على الجرمق.

وطال القصف المدفعي وادي السلوقي، وحداثا، وكفرتبنيت، والخيام، والمجيدية، ووادي خنسا - كفرشوبا، وبيت ياحون، وحرش عيتا الجبل، وزوطر الشرقية، وبرعشيت، والمنصوري، والنبطية الفوقا، وميس الجبل، وحاريص، وبيت ليف، وشقرا.

كما نفذ الاحتلال تفجيرات في حرش بيت ياحون، وحولا، والمنصوري، ومجدلزون، ومركبا، والخيام، وميس الجبل، بالتزامن مع إحراق عدد من المنازل عند أطراف برعشيت لجهة كونين، وإحراق الممتلكات والأحراش في المنصوري، وإحراق منازل في حولا.

وشهدت المنطقة تحركات لآليات وجنود الاحتلال باتجاه المنصوري وحولا، فيما نفذت قواته تمشيطًا كثيفًا بالأسلحة الرشاشة باتجاه المنصوري.

وأُطلقت قنابل حارقة في وادي الحجير، فيما استهدف قصف مدفعي ظهر اليوم وادي السلوقي وأطراف بيت ليف وبرعشيت وشقرا، في وقت تواصلت فيه الاعتداءات على المناطق الجنوبية.

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الاعتداءات الصهيونية على لبنان جيش العدو الاسرائيلي وقف إطلاق النار
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