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إيران

نيكزاد: أميركا أخطأت حساباتها بشأن إيران ولن تتمكن من تصفير صادراتنا النفطية
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إيران

نيكزاد: أميركا أخطأت حساباتها بشأن إيران ولن تتمكن من تصفير صادراتنا النفطية

2026-10-01 16:47
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أكد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علي نيكزاد أن الولايات المتحدة لن تتمكن من إيصال صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، معتبرًا أن حساباتها بشأن قدرة إيران العسكرية والدفاعية وتماسك الشعب الإيراني كانت خاطئة.

وقال نيكزاد، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة وضعت خططًا للسيطرة على النفط الإيراني وجزء مهم من مصادر النفط في العالم، متوهمةً أن السيطرة على مضيق هرمز ستتيح لها ممارسة الضغط على الاقتصاد الإيراني. 

وأضاف أن العدو خطط للسيطرة على مضيقي هرمز وباب المندب، بما يمكنه، وفق قوله، من التحكم بنحو 60% من النفط العالمي الموجود في إيران وفنزويلا والسعودية، لكنه أخطأ في حساباته بشأن القدرات العسكرية والدفاعية للقوات المسلحة الإيرانية، وكذلك الانسجام والتضامن بين أبناء الشعب الإيراني، "لكنهم لا يعرفون الشعب الإيراني".

وتوجه نيكزاد إلى السلطات الأميركية بالقول إن "مضيق هرمز متعلق بإيران"، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تتمكن من فعل شيء، ولن تستطيع أبدًا إيصال صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، لأن حساباتها بشأن الشعب الإيراني كانت خاطئة.

وتابع أن إيران تواجه أشخاصًا "لا يملكون ضميرًا وشرفًا وإنسانية"، مشيرًا إلى أن هؤلاء لم يتوقعوا أن تطول الحرب، أو أن يقف الشعب الإيراني والقوات المسلحة في مواجهتهم بهذه القوة والذكاء والبسالة.

وأكد نيكزاد أن الولايات المتحدة فعلت كل ما في وسعها لدفع إيران إلى الاستسلام، مضيفًا: "لقد فعلوا كل شيء لكي تستسلم إيران، لكننا لم نستسلم".

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران مضيق هرمز مجلس الشورى الاسلامي
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