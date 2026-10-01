للمرة الثالثة على التوالي، نظّم "تجمّع المعلّمين في لبنان" لقاءاته التربوية التخصّصية للتعريف بالمناهج التربوية المطوَّرة حديثًا في لبنان وكيفية مقاربتها، لا سيّما السُلَّم التعليمي الجديد والمقاربة بالكفايات، بمشاركة حوالي 600 أستاذ ومعلّمة من مختلف الاختصاصات والحلقات الدراسية.

وتضمَّنت هذه اللقاءات محاضرة ألقاها نائب المدير العام في "المؤسسة الإسلامية للتربية والتعليم" الدكتور فضل الموسوي، وهو عضو في "لجان الكفايات والتقويم والتقنية" المشرفة على تأليف للمناهج التربوية في لبنان.

وسيستكمل "تجمّع المعلّمين في لبنان" عقد المزيد من هذه اللقاءات خلال الأيام المقبلة لتهيئة الأساتذة والمعلّمات للتعامل مع المناهج المطوَّرة والتحديات المرافقة لها.

الكلمات المفتاحية