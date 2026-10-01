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إحياءً للذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله وصفيّه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين أقيم الملتقى العلمائي الدولي، الخميس 01-10-2026 في مرقد السيد هاشم صفي الدين في بلدة دير قانون النهر الجنوبية بعنوان "الملتقى العلمائي الدولي - النهج القويم ووحدة الأمة"، بمشاركة وفود وشخصيات دينية من مختلف الأديان والطوائف، تخلّله إطلاق كتاب "شرح نهج البلاغة" للسيد الهاشمي (رض).

وفي كلمة له، شدّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب على ضرورة صون الوحدة الإسلامية والوطنية وتعزيز الوحدة الداخلية، مؤكدًا أن المقاومة ما زالت على قوتها رغم ما جرى وفقدان السيدين الشهيدين وسائر الشهداء، وأن التفرّق يمنح العدو فرصة لتحويل هزيمته إلى انتصار.

وأكد الشيخ الخطيب أن العدو يسعى إلى تحقيق ما عجز عنه من خلال استهداف الوحدة الداخلية، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات تُنفّذ على مراحل ومستويات متعددة. وقال: "نحن حريصون على الوحدة الوطنية، فضلًا عن الوحدة الإسلامية".

وأضاف "العدو وصل إلى أقصى ما يستطيع تحقيقه، ولن يتمكّن من تحقيق المزيد"، داعيًا إلى عدم التراجع أو تمكينه من بلوغ "أهدافه الخبيثة".

ودعا إلى الاعتزاز بالشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، قائلًا: "افتخروا بهما، فهؤلاء فخرنا وجزء من تاريخنا"، مؤكدًا أن "هذا التاريخ سيكون، إن شاء الله، ركيزة قوية لتحقيق المستقبل الكريم وهزيمة العدو".

الشيخ ماهر حمود للسلطة: فوّضتم الأميركي أن يفعل ما يشاء

وفي كلمة له، أكد رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة" الشيخ ماهر حمود أن المفاوضات التي تجريها السلطة اللبنانية هي "تفويض للأميركي واليهودي أن يفعل ما يشاء".

وتوجّه إلى السلطة اللبنانية قائلًا:" الأميركي يملي عليكم ما يشاء، وتنفذّون ما يريد بلا تردد، ثم تقولون عن المقاومة إنها "فعل خارجي"".

وأشار الشيخ حمود إلى أن أعداء المقاومة "مهزومون لأنهم ينطلقون من الحقد، ولا يمكن أن يبني الحقد وطنًا ولا سلامًا وهم موهومون به"، متسائلًا "هل اعترفتم في 2006 بأن المقاومة انتصرت عندما اعترف "الإسرائيلي" بانتصارها؟ أم قلتم حينها عن الانتصار إنه "مسرحية"؟"

السيد علي فحص: المقاومة بهذا الفكر وهذه التضحيات لا يمكن أن يهزمها عدو

بدوره، شدّد مسؤول وحدة التبليغ والأنشطة الثقافية في حزب الله السيد علي فحص في كلمته على أن "المقاومة بهذا الفكر وهذه التضحيات لا يمكن أن يهزمها عدو ولا ألاعيب بعض حديثي النعمة في السلطة الذين لم يعيشوا نعمة القيادة".

وخلال "الملتقى العلمائي الدولي - النهج القويم ووحدة الأمة"، قال السيد فحص إن "السيد هاشم صفي الدين كان يصدح دائمًا بكلمة الحق، وإنه كان يحمل المواصفات نفسها التي كان يحملها سيد شهداء الأمة كالجرأة والشجاعة وقول كلمة الحق في وجه المحتلين، وكان في الوقت نفسه أبًا عطوفًا".

وأضاف أن "السيد هاشم صفي الدين هو الذي طوّر مؤسسات حزب الله التربوية والثقافية والاجتماعية خصوصًا في الفترة الأخيرة من حياتهد حيث كان كثير الحضور إلى جانب الناس".

الشيخ حنينة: جرحكم جرحنا حتى تحقيق وعد الله

هذا، وتوجّه رئيس مجلس الأمناء في "تجمّع العلماء المسلمين" الشيخ غازي حنينة لبيئة المقاومة قائلًا: "حربكم حربنا وسلمكم سلمنا وفرحكم فرحنا وحزنكم حزننا وجرحكم جرحنا حتى تحقيق وعد الله والانتصار وتحرير فلسطين".

وأشار خلال "الملتقى العلمائي الدولي - النهج القويم ووحدة الأمة" إلى أن "العديد من الخصوم السياسيين للمقاومة كانوا يعالَجون في مستشفياتها".

مفتي الجمهورية اليمنية: لا ننسى مواقف السيد نصر الله المشرّفة

ومن خلال رسالة متلفزة، قال مفتي الجمهورية اليمنية الشيخ شمس الدين شرف الدين خلال "الملتقى العلمائي الدولي - النهج القويم ووحدة الأمة": إن "سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله استطاع أن يثبت معادلة الردع في الأمة".

وأضاف "نحن في اليمن لا ننسى مواقف السيد نصر الله المشرّفة حينما شنّت قوى العدوان عدوانها على هذا البلد".

السيد مفيد كوهساري: مستقبلنا هو بناء الأمة الإسلامية

وألقى معاون الشؤون الدولية للحوزات العلمية في إيران السيد مفيد كوهساري كلمة الشيخ علي رضا الأعرافي ممثل آية الله السيد مجتبى الخامنئي في الحوزات العلمية، والتي جاء فيها: إن "آية الله السيد مجتبى الخامنئي يقول: إننا في منعطف تاريخي مهم في مسار المقاومة التي تنتقل إلى مقاومة حديثة حضارية شاملة"، مضيفًا عن قائد الثورة الإسلامية في ايران قوله "مستقبلنا هو بناء الأمة الإسلامية وبناء الحضارة الإسلامية من جديد".

من جهته، لفت عضو "المجلس الفكري الإسلامي لباكستان" الدكتور عزيز محمود الأزهري إلى أن "السيد حسن نصر الله أدى دورًا مهمًا ومحوريًا كسفير للسلام الدولي وجمع الفرقاء اللبنانيين إلى طاولة حوار وأخمد نيران الفتنة الطائفية".

وأضاف أن "السيد حسن نصر الله جمع بين صلابة المقاومة وحكمة رجل الدولة".

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