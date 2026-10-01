كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد

عربي ودولي

حركة النجباء: المحتل الأميركي سيخرج مرغمًا من غرب آسيا كما خرج من العراق
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

حركة النجباء: المحتل الأميركي سيخرج مرغمًا من غرب آسيا كما خرج من العراق

2026-10-01 20:23
210

أعلنت حركة النجباء، الخميس01-10-2026، أن طرد القوات الأميركية والمتحالفة معها من العراق وانكفاء الوجود العسكري الأجنبي يمثل تلبية للوعد المقطوع للشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس بالثبات على الخيار العسكري حتى إجبار المحتل على سحب قواته، مشدّدة على أن المحتل الأميركي سيخرج مرغمًا من كل غرب آسيا.

وقالت الحركة في بيان، إن هذا النصر جاء بفضل تضحيات الشهداء وصمود المجاهدين والقوى الخيرة، محذّرة من أي وجود أميركي على الأراضي العراقية بأيّ شكل من الأشكال، سواء عبر الشركات الأمنية أو المستشارين.

وأضافت أن معاملة الند للند تقتضي بأدنى مستوياتها تقليص حجم السفارة الأميركية لتكون كغيرها من السفارات، بدلًا من كونها مجمعًا أمنيًا وعسكريًا ضخمًا، أو بالمقابل فتح سفارة للعراق بالحجم والمساحة نفسهما في الولايات المتحدة.

وتابعت أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجاد لإنهاء الهيمنة على اقتصاد ومقدّرات البلاد، ومنع التدخل في الشأن السياسي، وتحرير الأجواء العراقية من الطيران المعتدي، وإبعاد القوات الأجنبية عن الحدود مع سورية والأردن والكويت.

وأكدت الحركة أنها ستظل السند والظهير القوي للقوات الأمنية لضمان بناء عراق مستقل يسود نفسه وينعم بالأمن والأمان، معربة عن شكرها للشهداء وعوائلهم وللشعب العراقي ولجميع المجاهدين والقوى المشاركة في تحقيق هذا المنجز.

الكلمات المفتاحية
العراق المقاومة اميركا حركة النجباء
إقرأ المزيد
المزيد
شيخ عشائر العراق: السيد نصر الله جاهد لأجل الدين والمقاومة مستمرة
شيخ عشائر العراق: السيد نصر الله جاهد لأجل الدين والمقاومة مستمرة
عربي ودولي منذ 7 ساعات
النجباء: خروج أميركا نصر لنا.. وعليها أيضًا تقليص حجم وجودها الدبلوماسي
النجباء: خروج أميركا نصر لنا.. وعليها أيضًا تقليص حجم وجودها الدبلوماسي
عربي ودولي منذ 9 ساعات
أميركا تنشر بطاريات
أميركا تنشر بطاريات "باتريوت" جديدة في السعودية وقطر
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مهند العقابي لـ
مهند العقابي لـ"العهد": العراقيون يستذكرون السيد نصر الله بكل فخر واعتزاز
عربي ودولي منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
رضائي: يمكن لترامب أن ينتصر داخل مخيلته أما الواقع فتصوغه إيران
رضائي: يمكن لترامب أن ينتصر داخل مخيلته أما الواقع فتصوغه إيران
إيران منذ 30 دقيقة
النقابات والعمال في بيروت يحيون ذكرى السيدين نصر الله وصفي الدين: تجديد للعهد والوفاء
النقابات والعمال في بيروت يحيون ذكرى السيدين نصر الله وصفي الدين: تجديد للعهد والوفاء
لبنان منذ 3 ساعات
من مرقد سيد شهداء الأمة.. وفود نقابية وعمالية تؤكد المضي في نهج المقاومة والصمود
من مرقد سيد شهداء الأمة.. وفود نقابية وعمالية تؤكد المضي في نهج المقاومة والصمود
لبنان منذ 3 ساعات
الحرس الثوري في ذكرى عملية
الحرس الثوري في ذكرى عملية "الوعد الصادق 2": عهد التهديد دون رد انتهى
إيران منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة