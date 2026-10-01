أعلنت حركة النجباء، الخميس01-10-2026، أن طرد القوات الأميركية والمتحالفة معها من العراق وانكفاء الوجود العسكري الأجنبي يمثل تلبية للوعد المقطوع للشهيدين القائدين قاسم سليماني وأبي مهدي المهندس بالثبات على الخيار العسكري حتى إجبار المحتل على سحب قواته، مشدّدة على أن المحتل الأميركي سيخرج مرغمًا من كل غرب آسيا.

وقالت الحركة في بيان، إن هذا النصر جاء بفضل تضحيات الشهداء وصمود المجاهدين والقوى الخيرة، محذّرة من أي وجود أميركي على الأراضي العراقية بأيّ شكل من الأشكال، سواء عبر الشركات الأمنية أو المستشارين.

وأضافت أن معاملة الند للند تقتضي بأدنى مستوياتها تقليص حجم السفارة الأميركية لتكون كغيرها من السفارات، بدلًا من كونها مجمعًا أمنيًا وعسكريًا ضخمًا، أو بالمقابل فتح سفارة للعراق بالحجم والمساحة نفسهما في الولايات المتحدة.

وتابعت أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل الجاد لإنهاء الهيمنة على اقتصاد ومقدّرات البلاد، ومنع التدخل في الشأن السياسي، وتحرير الأجواء العراقية من الطيران المعتدي، وإبعاد القوات الأجنبية عن الحدود مع سورية والأردن والكويت.

وأكدت الحركة أنها ستظل السند والظهير القوي للقوات الأمنية لضمان بناء عراق مستقل يسود نفسه وينعم بالأمن والأمان، معربة عن شكرها للشهداء وعوائلهم وللشعب العراقي ولجميع المجاهدين والقوى المشاركة في تحقيق هذا المنجز.

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