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لبنان

طلاب مدارس المهدي – الحدث يجدّدون العهد في مرقد سيد شهداء الأمة
لبنان

طلاب مدارس المهدي – الحدث يجدّدون العهد في مرقد سيد شهداء الأمة

2026-10-01 20:51
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في تأكيد على استمرار النهج المقاوم وضمن إطار البرامج والوفود الطلابية والكشفية التي يستقبلها مرقد سيد شهداء الأمة بصورة متواصلة، زار نحو 250 طالبًا من مدارس المهدي (عجل الله فرجه الشريف) – الحدث، الخميس 01-10-2026، مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه.

واستهلّ الطلاب برنامجهم بزيارة الضريح، وأتمّوا ختمة قرآنية مهداة إلى روح سيد شهداء الأمة، قبل أن يؤدّوا القَسم، مؤكدين التزامهم بالبقاء على نهجه والتمسك بالقيم والمبادئ التي حملها.

كما تخلّلت الزيارة فقرة لطم شارك فيها الطلاب، قبل أن يجولوا في معرض مقتنيات سيد شهداء الأمة، حيث اطّلعوا على مجموعة من مقتنياته ومحطات مرتبطة بسيرته ومسيرته.

واختُتم البرنامج بالتقاط صورة تذكارية جماعية للطلاب في المرقد.

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السيد حسن نصر الله سيد شهداء الأمة إنا على العهد مدارس المهدي (ع) مرقد سيد شهداء الأمة
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