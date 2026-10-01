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احتفالية بيوم السيادة في النجف الأشرف وتأكيد على استكمال الاستقلال العسكري والاقتصادي
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احتفالية بيوم السيادة في النجف الأشرف وتأكيد على استكمال الاستقلال العسكري والاقتصادي

2026-10-01 22:10
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شهدت النجف الأشرف الاحتفالية المركزية بمناسبة يوم السيادة، التي تضمّنت كلمة للأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، وسط تأكيدات من المشاركين على أهمية خروج القوات الأميركية من العراق، واستكمال السيادة بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي بجميع أشكاله، وحماية الأجواء والقرار الوطني وتحرير الاقتصاد من الهيمنة الأميركية.

واعتبر المشاركون أن الثلاثين من أيلول/سبتمبر يمثّل محطة تاريخية مع اكتمال خروج القوات الأميركية، بعد أكثر من عقدين على وجودها العسكري الذي بدأ مع غزو العراق عام 2003، مؤكدين أن هذا التطور يطوي حقبة مظلمة من تاريخ البلاد الحديث، ويفتح مرحلة تتطلّب ترسيخ السيادة وبناء عراق قوي وآمن ومستقل.

وأكدت المواقف أن إنهاء الوجود العسكري الأميركي جاء ثمرة مسار سياسي طويل، تداخلت فيه المواقف السياسية والقرارات الحكومية مع تضحيات العراقيين ومقاومتهم، مؤكدة أن المقاومة أدّت الدور الأبرز في دفع الاحتلال إلى الخروج.

وأشار المشاركون إلى الحضور البارز لحركة عصائب أهل الحق في هذا المسار، عسكريًا وسياسيًا، من خلال مواجهة القوات الأميركية في مراحل مختلفة، ومواقفها وخطابها المطالب بإنهاء الوجود العسكري الأميركي وخروج القوات الأجنبية، مؤكدين أن هذا الدور شهد به الأعداء قبل الأصدقاء.

واستحضروا تضحيات شهداء العراق وكل من وقف في وجه الاحتلال، ولا سيّما رجال المقاومة الإسلامية العراقية الذين حملوا راية مواجهة القوات الأجنبية، لافتين إلى أن خروج القوات الأميركية يمثّل وفاءً للوعد الذي قُطع للشهيدين سليماني والمهندس بالثبات على الخيار العسكري لطرد قوات الاحتلال الأميركي والقوات المتحالفة معها.

الكلمات المفتاحية
العراق عصائب أهل الحق اميركا قيس الخزعلي
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