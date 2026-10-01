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لبنان

طالبات الجامعة العربية عاهدن سيد شهداء الأمّة من مرقده بالاستمرار على نهجه
لبنان

طالبات الجامعة العربية عاهدن سيد شهداء الأمّة من مرقده بالاستمرار على نهجه

2026-10-01 22:22
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في أجواء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد سيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله وصفيّه الهاشمي السيد هاشم صفي الدين، زارت مجموعة من التعبئة التربوية في الجامعة العربية، الخميس 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026، مرقد سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، للتأكيد على الاستمرار بنهجه.

وتضمّن برنامج الزيارة تلاوة آيات من القرآن الكريم، والاستماع إلى مقطع من خطاب لسيد شهداء الأمة تناول فيه موضوع "أخبار المستقبل بين الوحي والتحريف"، وما يرتبط بالتعامل الواعي مع المعلومات والأخبار، من خلال التحقق من مصادرها وطلب الدليل المنطقي قبل تبنّيها، ولا سيما لدى فئة الشباب.

واختُتمت الزيارة بجولة في معرض مقتنيات سيد شهداء الأمة، حيث اطّلعت المشاركات على مجموعة من مقتنياته ومحطات مرتبطة بسيرته.

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