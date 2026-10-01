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لبنان

الشيخ الخطيب: الاستسلام يزيد أطماع العدو الصهيوني في إذلال الشعوب
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لبنان

الشيخ الخطيب: الاستسلام يزيد أطماع العدو الصهيوني في إذلال الشعوب

2026-10-01 22:30
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أكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب، أن العدو الصهيوني لا يفهم إلا لغة القوة، وأن مواجهته تكون بالمقاومة لا بالاستسلام، مشدّدًا على أن الوحدة بين المسلمين هي الكفيلة بالوقوف في وجه أطماعه ووضع حدّ لعدوانه.

وقال الشيخ الخطيب، في تصريح لـ "Unews"، إن "الاستسلام يزيد أطماع العدو في إذلال الشعوب وإنهاء القضية الفلسطينية التي هي قضية الإسلام والعرب"، مؤكدًا أن عدوانه أثبت أنه لا يستهدف طائفة بعينها أو بلدًا بعينه، بل يمتدّ إلى جميع البلدان العربية والإسلامية.

ودعا الشيخ الخطيب المسلمين والعرب إلى الوقوف معًا في مواجهة العدو، بدلًا من مواجهة بعضهم بعضًا والانجرار إلى الفتن الطائفية والقومية، مشدّدًا على أن هذه الفتن تصبّ في مصلحة العدو وتقوّيه، فيما تُضعف قضايا الأمة والأمة نفسها.

الكلمات المفتاحية
المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى المقاومة الشيخ علي الخطيب
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