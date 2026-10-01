تحت شعار "نصرة الجنوب واجب وطني"، نفّذ أهالي البلدات والقرى الجنوبية المحتلة وقفة في ساحة الشهداء في صيدا نصرة للجنوب المقاوم ورفضًا للاحتلال الصهيوني لأراضيهم، والمطالبة بتحريرها وعودتهم إلى قراهم وإعادة إعمارها، مطالبين الحكومة بالعمل على إعادتهم إلى قراهم والعمل على وقف حرب الإبادة الصهيونية بحق كل ما يمت بصلة إلى الجنوب من البشر والحجر والشجر.

وشارك في الوقفة التضامنية مسؤول قطاع صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر وقيادات في القوى الإسلامية والوطنية وحشد من أبناء الجنوب.

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