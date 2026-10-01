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غسان سركيس: من آمن بالسيدين نصر الله وصفي الدين وبشهادتهما يؤمن بالنصر
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خاص العهد

غسان سركيس: من آمن بالسيدين نصر الله وصفي الدين وبشهادتهما يؤمن بالنصر

2026-10-01 23:50
273
مصطفى عواضة - محرر
500 مقالاً

أكد المدرب الرياضي غسان سركيس، في تصريح لموقع العهد الإخباري على هامش العرض الأول للوثائقي "السيد الهاشمي" الذي أقيم في مسرح رسالات/الغبيري، أن الإيمان بقضية الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، وبشهادتهما وتضحياتهما، هو إيمان بمواصلة الطريق نحو النصر.

وقال سركيس إن "من آمن بقضيتهما، وآمن بشهادتهما، يدرك أن هذه الشهادة ستثمر النصر الجديد، وهو النصر النهائي الذي سيتحقق".

الكلمات المفتاحية
حزب الله السيد هاشم صفي الدين السيد حسن نصر الله المقاومة سيد شهداء الأمة إنا على العهد السيد الهاشمي
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