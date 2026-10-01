أكد المدرب الرياضي غسان سركيس، في تصريح لموقع العهد الإخباري على هامش العرض الأول للوثائقي "السيد الهاشمي" الذي أقيم في مسرح رسالات/الغبيري، أن الإيمان بقضية الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين، وبشهادتهما وتضحياتهما، هو إيمان بمواصلة الطريق نحو النصر.

وقال سركيس إن "من آمن بقضيتهما، وآمن بشهادتهما، يدرك أن هذه الشهادة ستثمر النصر الجديد، وهو النصر النهائي الذي سيتحقق".

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