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كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
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إيران

العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة

2026-10-02 06:42
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18:40 |
رئيس الوزراء العراقي: الاتفاق على تسيير 40 رحلة جوية يوميًا من وإلى "مطار النجف الأشرف الدولي" لشركات الطيران الإيرانية
18:27 |
القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني: إحباط خلية إرهابية في راسك في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران والقضاء على عنصرين ومصادرة أسلحة
18:12 |
قائد شرطة كرمان جنوب إيران: قوى الأمن أحبطت محاولة نقل شحنة أسلحة حربية في المحافظة وصادرتها
17:23 |
اللواء رضائي: يمكن لرئيس الولايات المتحدة أن ينتصر كل يوم داخل مخيّلته لكن الواقع تصوغه إيران بشعبها وجنودها وصواريخها
17:20 |
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اللواء محسن رضائي: أسوأ رئيس في التاريخ الأميركي يواصل الكلام بعد سلسلة إخفاقات وكلماته تجاوزت أوهامه
16:11 |
نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني: سيتم الكشف عن مفاجآت تكنولوجية أخرى في المستقبل لتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة الأعداء
15:58 |
نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء إيزدي: القوات المسلحة الإيرانية ولاسيما الحرس الثوري حققت قفزات نوعية في مختلف المجالات البرية والجوية والدفاع الجوي والبحرية
15:58 |
اللواء إيزدي: القوات المسلحة تعتمد على مجموعة واسعة من التقنيات المتطورة
15:58 |
اللواء إيزدي: سيتم الكشف عن مفاجآت تكنولوجية أخرى في المستقبل لتعزيز القدرات الدفاعية في مواجهة الأعداء
15:14 |
الحرس الثوري الإسلامي: نمتلك إشرافًا استخباريًا على أصول ومناطق وجود القوات الأميركية و"الإسرائيلية" وأيدينا على الزناد
15:14 |
الحرس الثوري الإسلامي: نحن مستعدون لرد حاسم وفوري ومؤلم على أي تهديد أو عدوان أو خطأ في الحسابات
15:14 |
الحرس الثوري الإسلامي: الرد على أي اعتداء محتمل سيكون أشد فتكًا من عملية الوعد الصادق 2
15:13 |
الحرس الثوري الإسلامي: قدرات القوات المسلحة الإيرانية خلال الحربين المفروضتين أجبرت العدو على طلب وقف إطلاق النار
15:13 |
الحرس الثوري الإسلامي: العملية الاستراتيجية أظهرت قدرات إيران الصاروخية أمام العدو الصهيوني وداعميه وفي مقدمتهم حكام البيت الأبيض
15:12 |
الحرس الثوري الإسلامي: عملية "الوعد الصادق 2" وجّت رسالة واضحة بأن زمن التهديد بلا ثمن قد انتهى وأن أي اعتداء سيواجه برد مؤلم
14:40 |
شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية: تتبادل إيران الحركة الجوية مع 12 دولة مجاورة وتُسيَّر الرحلات في أجواء البلاد وفقًا للمعايير واللوائح الدولية
14:40 |
شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية: تتمتع الأجواء والرحلات الجوية بالسلامة بنسبة 100 في المئة
14:31 |
مقر قدس التابع للحرس الثوري الإيراني: استشهاد عنصر أمن في انفجار قنبلة زرعها إرهابيون على جانب طريق في محافظة سيستان وبلوشستان
14:31 |
مقر قدس التابع للحرس الثوري الإيراني: إن عملية تتبع وتعقب وتطهير العناصر الإرهابية ومأجوري العدو ستستمر بكل قوة وحزم حتى القضاء التام عليهم
14:18 |
بقائي: مسؤولون فرنسيون وصفوا تعامل الأمن الإيراني مع مسلحين بأنه نقض لحقوق الإنسان بينما يقمعون بعنف التجمعات السلمية
14:17 |
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي: ندين التعامل العنيف من قبل القوات الأمنية الفرنسية مع المحتجين
14:17 |
بقائي: نطالب أولئك الذين ملأت ادعاءاتهم المتعلقة بحقوق الإنسان باحترام الحريات الأساسية في التعامل مع الاحتجاجات المطلبية
11:16 |
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى حسن قشقاوي: مشروع أمن مضيق هرمز الاستراتيجي يُلغي القوانين المتعارضة معه
11:16 |
قشقاوي: الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز ستُطبَّق بما يركز على الأمن الوطني والمصالح الوطنية
11:16 |
قشقاوي: ستتم المحافظة بشكل كامل تقريبًا على إمكانية الإدارة الإيرانية لكل من مدخل المضيق ومخرجه
11:04 |
غريب أبادي: استهداف أمن الشعوب وحياة المدنيين عبر العدوان العسكري والقتل وتدمير البنى التحتية من جانب أمريكا والكيان الصهيوني يجسّد أبشع صور العنف
11:03 |
مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي: اليوم العالمي لمناهضة العنف يمثل فرصة للتذكير بحقيقة مريرة
06:52 |
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي سريعًا
06:50 |
"واشنطن بوست" عن مسؤولين أميركيين: الجيش يخطط لتعزيز القوات البحرية بالشرق الأوسط بآلاف العناصر الأسابيع المقبلة
06:49 |
العميد قاآني: العدو الصهيوني تكبّد خلال الحرب أكبر عدد من القتلى في تاريخه لكنه يتكتّم على خسائره البشرية
الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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