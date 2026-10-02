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المشاط: نحمل النظام السعودي مسؤولية أي استهداف يطال مقدسات الأمة 
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عربي ودولي

المشاط: نحمل النظام السعودي مسؤولية أي استهداف يطال مقدسات الأمة 

2026-10-02 07:23
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أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن المشير الركن مهدي المشاط، أن "النظام السعودي يجدد بهتانه العظيم وافتراءاته المختلقة باستهداف اليمن للمدينة المنورة، في إفلاس منقطع النظير يعبر عن حالة العجز والفشل الذي وصل إليها هذا النظام المجرم، ونحمله كاملة المسؤولية عن أي اعتداء على مكة المكرمة أو ضيوف بيت الله الحرام أو المدينة المنورة والمسجد النبوي الشريف، ومحاولة إلصاق هذه الجريمة بالشعب اليمني المسلم".

وقال المشاط في تصريح، لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ": "لقد خاض الشعب اليمني المسلم معركة واسعة مع أكبر القوى العسكرية، أميركا وبريطانيا وكيان العدو "الإسرائيلي" الغاصب دفاعًا عن المسجد الأقصى، وهو على أتم الاستعداد أن يدافع عن مكة المكرمة أو بيت الله الحرام أو المدينة المنور والمسجد النبوي الشريف بكل الوسائل الممكنة".

ورأى المشاط "أن تكرار النظام السعودي المجرم العميل لنفس الفرية التي لم تعد تنطلي على أحد محاولة يائسة لحشد الرأي العام الإسلامي الذي اكتشف حقيقة عداء نظام آل سعود للمقدسات وانتهاكه لحرماتها، مهيباً بكافة أبناء الأمة الإسلامية بألا ينخدعوا بأكاذيب النظام السعودي المجرم، الذي حول أرض الحرمين المقدسة إلى مكان للملاهي واستقبال الراقصات وفتح أبواب السفور تحت عناوين الترفيه".

ولفت إلى أن "النظام السعودي هو أول من ارتكب الجرائم بحق الحرم المكي والمعالم الإسلامية ومحامل الحج عند دخول قواته العسكرية لاحتلال مكة قبل مائة عام"، مضيفًا: "النظام السعودي من المجرمين الأكابر المعتدين على مكة المكرمة والمدينة المنورة وقام بتدمير وإزالة مساجد ومقابر الصحابة فيها، فضلًا عن تدمير بيت النبي سيدنا محمد رسول الله (ص) ومنزل أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وتحويلهما إلى دورات مياه".
 

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن العدوان الاميركي السعودي على اليمن مهدي المشاط
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