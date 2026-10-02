دعت رابطة علماء اليمن العالم الإسلامي إلى إدانة أكاذيب النظام السعودي باستهداف كهرباء المدينة المنورة، مشيرة إلى أن هذه الافتراءات تهدف إلى تشويه صورة الشعب اليمني الذي ملأ الساحات نصرة للمقدسات، في وجه الإساءات الصهيونية للقرآن وخاتم الأنبياء والمرسلين.

هذا؛ وأوضحت رابطة علماء اليمن في بيان: "أن الأكذوبة الجديدة والبهتان الكبير بادعاء استهداف اليمن لمحطة كهرباء في المدينة المنورة يأتيان في سياق مسلسل الأكاذيب التي يتبناها النظام السعودي، وهذه الافتراءات تمس في المقدمة قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة وحرمتهما"، داعية العالم الإسلامي إلى: "استهجان ذلك وإدانة الإصرار السعودي البغيض على هذا التوظيف المنحط ووضعه عند حده".

وأكدت رابطة علماء اليمن: "أن العالم الإسلامي يدرك حقيقة هذا الافتراء المتكرر من النظام السعودي وأهدافه الخبيثة من تشويه صورة الشعب اليمني الذي ملأ الساحات بالملايين على نحو غير مسبوق، في الدنيا كلها، احتفاءً بالمولد النبوي الشريف". وأشارت إلى أن "الشعب اليمني ملأ الساحات نصرة للمقدسات في وجه الإساءات الصهيونية للقرآن وخاتم الأنبياء والمرسلين، كما ملأها في زمن الخذلان نصرة لقضايا الأمة الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

كما رأت رابطة علماء اليمن أن: "مسؤولية علماء الأمة أن يدينوا فجور النظام السعودي إزاء شعب الإيمان والحكمة، كما وصفه الرسول الأكرم، وأن يتصدوا لهذا البهتان العظيم".

وشددت على أن: "مسؤولية علماء الأمة أمام هذه الافتراءات الخطيرة هي قول كلمة الحق في وجه النظام السعودي الجائر الذي يعتدي على اليمن، ويحاصره منذ قرابة 12 عامًا، ويغلق مطار صنعاء ويقصفه في الوقت الذي يفتح أجواءه للصهاينة ويقدم لهم الخدمات في مطاراته".

واختتمت رابطة علماء اليمن بيانها قائلة: "على النظام السعودي أن ينتظر العذاب العظيم بتوليه كبر هذا البهتان والإفك بحق الشعب اليمني المسلم العزيز، وأن يتيقن أن عاقبته الخسران المبين".

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