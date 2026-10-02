كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي حكومة صنعاء: ادعاءات العدو السعودي لا أساس لها من الصحة

عربي ودولي

علماء اليمن يدعون العالم الإسلامي إلى إدانة الأكاذيب السعودية
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

علماء اليمن يدعون العالم الإسلامي إلى إدانة الأكاذيب السعودية

2026-10-02 09:20
168

دعت رابطة علماء اليمن العالم الإسلامي إلى إدانة أكاذيب النظام السعودي باستهداف كهرباء المدينة المنورة، مشيرة إلى أن هذه الافتراءات تهدف إلى تشويه صورة الشعب اليمني الذي ملأ الساحات نصرة للمقدسات، في وجه الإساءات الصهيونية للقرآن وخاتم الأنبياء والمرسلين.

هذا؛ وأوضحت رابطة علماء اليمن في بيان: "أن الأكذوبة الجديدة والبهتان الكبير بادعاء استهداف اليمن لمحطة كهرباء في المدينة المنورة يأتيان في سياق مسلسل الأكاذيب التي يتبناها النظام السعودي، وهذه الافتراءات تمس في المقدمة قدسية مكة المكرمة والمدينة المنورة وحرمتهما"، داعية العالم الإسلامي إلى: "استهجان ذلك وإدانة الإصرار السعودي البغيض على هذا التوظيف المنحط ووضعه عند حده".

وأكدت رابطة علماء اليمن: "أن العالم الإسلامي يدرك حقيقة هذا الافتراء المتكرر من النظام السعودي وأهدافه الخبيثة من تشويه صورة الشعب اليمني الذي ملأ الساحات بالملايين على نحو غير مسبوق، في الدنيا كلها، احتفاءً بالمولد النبوي الشريف". وأشارت إلى أن "الشعب اليمني ملأ الساحات نصرة للمقدسات في وجه الإساءات الصهيونية للقرآن وخاتم الأنبياء والمرسلين، كما ملأها في زمن الخذلان نصرة لقضايا الأمة الكبرى، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".

كما رأت رابطة علماء اليمن أن: "مسؤولية علماء الأمة أن يدينوا فجور النظام السعودي إزاء شعب الإيمان والحكمة، كما وصفه الرسول الأكرم، وأن يتصدوا لهذا البهتان العظيم".

وشددت على أن: "مسؤولية علماء الأمة أمام هذه الافتراءات الخطيرة هي قول كلمة الحق في وجه النظام السعودي الجائر الذي يعتدي على اليمن، ويحاصره منذ قرابة 12 عامًا، ويغلق مطار صنعاء ويقصفه في الوقت الذي يفتح أجواءه للصهاينة ويقدم لهم الخدمات في مطاراته".

واختتمت رابطة علماء اليمن بيانها قائلة: "على النظام السعودي أن ينتظر العذاب العظيم بتوليه كبر هذا البهتان والإفك بحق الشعب اليمني المسلم العزيز، وأن يتيقن أن عاقبته الخسران المبين".

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن العدوان الاميركي السعودي على اليمن رابطة علماء اليمن
إقرأ المزيد
المزيد
شيخ عشائر العراق: السيد نصر الله جاهد لأجل الدين والمقاومة مستمرة
شيخ عشائر العراق: السيد نصر الله جاهد لأجل الدين والمقاومة مستمرة
عربي ودولي منذ 7 ساعات
النجباء: خروج أميركا نصر لنا.. وعليها أيضًا تقليص حجم وجودها الدبلوماسي
النجباء: خروج أميركا نصر لنا.. وعليها أيضًا تقليص حجم وجودها الدبلوماسي
عربي ودولي منذ 9 ساعات
أميركا تنشر بطاريات
أميركا تنشر بطاريات "باتريوت" جديدة في السعودية وقطر
عربي ودولي منذ 9 ساعات
مهند العقابي لـ
مهند العقابي لـ"العهد": العراقيون يستذكرون السيد نصر الله بكل فخر واعتزاز
عربي ودولي منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
أميركا تنشر بطاريات
أميركا تنشر بطاريات "باتريوت" جديدة في السعودية وقطر
عربي ودولي منذ 9 ساعات
حكومة صنعاء: ادعاءات العدو السعودي لا أساس لها من الصحة
حكومة صنعاء: ادعاءات العدو السعودي لا أساس لها من الصحة
عربي ودولي منذ 12 ساعة
علماء اليمن يدعون العالم الإسلامي إلى إدانة الأكاذيب السعودية
علماء اليمن يدعون العالم الإسلامي إلى إدانة الأكاذيب السعودية
عربي ودولي منذ 12 ساعة
المشاط: نحمل النظام السعودي مسؤولية أي استهداف يطال مقدسات الأمة 
المشاط: نحمل النظام السعودي مسؤولية أي استهداف يطال مقدسات الأمة 
عربي ودولي منذ 14 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة