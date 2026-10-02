نفت حكومة التغيير والبناء في صنعاء بشدة اتهامات النظام السعودي للقوات المسلحة اليمنية باستهداف محطة كهرباء في المدينة المنورة؛ مؤكدة أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة.

وقال الناطق باسم الحكومة اليمنية الدكتور عمر داعر البخيتي، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ": "إن ادعاءات العدو السعودي باستهداف اليمن لمحطة كهرباء، في المدينة المنورة، لا أساس لها من الصحة، وبهتان جديد يتحمل العدو تداعياته كافة".

وأوضح البخيتي: "أن العدو السعودي يعاود تلفيق التهم الباطلة والمكذوبة بحق شعبنا اليمني في استغلال فاضح للمقدسات الإسلامية"، وقال: "بعد فشل العدو السعودي في تلفيق كذبة استهداف مكة المكرمة، انتقل اليوم إلى كذبة جديدة، وستفشل كما فشلت سابقتها". وشدد البخيتي على أنه:" ليس أمام العدو السعودي سوى إيقاف عدوانه ورفع حصاره عن اليمنيين، ولن تغني أي كذبة في العالم عن تنفيذ مطالب شعبنا المشروعة".

وزارة الخارجية

كما ردت وزارة الخارجية والمغتربين اليمنية في صنعاء على الادعاءات السعودية بالقول: "إن النظام السعودي المجرم هو من يشكل خطورة على مقدسات الأمة، ويعمل على تكرار سرديته الكاذبة والمسيئة للمقدسات الإسلامية مستغلًا قداستها وحرمتها الإسلامية". وأضافت الخارجية اليمنية في بيان لها: "إن اليمن هو من قدّم التضحيات تلو التضحيات دفاعًا عن المقدسات، وإن مملكة قرن الشيطان ليست في موقف توجيه التهم ليمن الإيمان والحكمة".

ورأت أن: "هذه التهم تأتي بعد اللقاءات السرية التي جمعت ممثلين عن النظام السعودي مع الصهاينة في إحدى الدول المجاورة"، مؤكدة أن: "النظام السعودي ليس أهلًا لإدارة الحرمين وغير مؤتمن على المقدسات الإسلامية".

وشددت الخارجية اليمنية في ختام البيان على: "أن تحويل المشاعر المقدسة إلى مشروع استثماري للنظام السعودي المجرم إساءة بالغة بحق المقدسات الإسلامية.

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