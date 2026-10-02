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في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، يستحضر العراقيون بكل فخر وعزة وكرامة المواقف البطولية لقائد المقاومة ووقوفه إلى جانب العراق في واحدة من أصعب المراحل التي شهدها تاريخه الحديث، مؤكدين أن تضحياته ومواقفه ستبقى حاضرة دومًا في وجدانهم.

وفي حديث إلى موقع العهد الإخباري، أكد مدير إعلام الحشد الشعبي العراقي الدكتور مهند العقابي، أن الكلمات والمشاعر لا تستطيع أن تفي هذا القائد الشجاع حقه، ولا أن تعبّر عن حجم التقدير لمواقفه وتضحياته، مشددًا على أن حضوره سيبقى راسخًا في ذاكرة العراقيين، لما مثّله من موقف أخوي ومساند للعراق في مرحلة مفصلية.

وأعرب العقابي عن إيمانه بتحقيق النصر على الكيان الصهيوني، مشيرًا الى أن العراقيين يتطلعون إلى اليوم الذي يحتفلون فيه مع السيد نصر الله وجميع الشهداء والصديقين والمجاهدين بهذا النصر، لافتًا الى أن هذا اليوم سيحمل فرحة للشهداء والمجاهدين وللشعوب التي ساندت مسيرة المقاومة.

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