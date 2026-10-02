كشف استطلاع "إسرائيلي" جديد قلقًا عميقًا بين ناخبي المعارضة، في ضوء ضعف كتلة التغيير وتراجع أيزنكوت وبينت، فيما حزب «يشار!» يفقد زخمه، ويسجل تعادلًا مع "الليكود"، في حين تتجاوز جميع أحزاب اليمين الصغيرة نسبة الحسم، فمن دون الاستعداد للجلوس مع الأحزاب العربية، يبدو أن طريق كتلة التغيير إلى الحكم مسدود.

هذا؛ ونشر موقع "زمان إسرائيل" نتائج الاستطلاع الذي أجراه المستشار السياسي يوسي تاتيكا صاحب «تاتيكا للأبحاث والإعلام»، بالتعاون مع لوحة Adgenda بإدارة روعي شيندلر. ووفقًا لهذا الاستطلاع؛ فإن 73% من ناخبي أحزاب الائتلاف قلقون جدًا، و15% قلقون قليلًا من نتائج الانتخابات المعلنة، مقابل 48% فقط من ناخبي الائتلاف قلقون جدًا و21.5% قلقون قليلًا.

وردًا عن سؤال: "إلى أي مدى أنت قلق/ة من نتائج الانتخابات المتبلورة؟ من بين المستجيبين جميعهم، قال 62.8% إنهم قلقون جدًا، و17.8% قلقون قليلًا، و15.6% غير قلقين، فيما قال 3.8% إنهم لا يعرفون أو ليست لديهم آراء.

من بين مؤيدي نتنياهو، قال 48% إنهم قلقون جدًا، و21.5% قلقون قليلًا، و28.5% غير قلقين، فيما قال 2% إنهم لا يعرفون أو ليست لديهم آراء.

من بين معارضي نتنياهو، قال 72.67% إنهم قلقون جدًا، و15.33% قلقون قليلًا، و7% غير قلقين، فيما قال 5% إنهم لا يعرفون أو ليست لديهم آراء.

يبرز القلق بين ناخبي المعارضة على خلفية استطلاعات الرأي، في الأسابيع الأخيرة، والتي تشير إلى ضعف كتلة التغيير وتعزيز قوة القائمة المشتركة و"راعم"، إلى جانب ارتفاع عدد المقاعد التي تحصل عليها الكتلة المؤيدة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب دخول حزب "عمخا يسرائيل" إلى السباق. في الوقت نفسه، يتمسك رؤساء كتلة التغيير برفضهم تشكيل ائتلاف مع "راعم" أو القائمة المشتركة، وهو موقف يقلص الخيارات المتاحة أمامهم لتشكيل ائتلاف.

في استطلاع المقاعد هذا الأسبوع، يضعف حزب "يشار!" برئاسة غادي أيزنكوت، ويقف عند 21 مقعدًا، وهو العدد نفسه الذي يحصل عليه حزب "الليكود". كما يضعف حزب "بياحد" برئاسة نفتالي بينت، وينخفض إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 10 مقاعد فقط.

وردًا عن سؤال: "لأي حزب ستصوّت/ين لو أجريت الانتخابات اليوم؟" حصل حزب "يشار!" برئاسة أيزنكوت على 21 مقعدًا، و"الليكود" 21 مقعدًا، و"بياحد" برئاسة بينت 10 مقاعد، و"إسرائيل بيتنا" 10 مقاعد، و"شاس" 9 مقاعد، و"يهودوت هتوراه" 8 مقاعد، و"الديمقراطيون" 8 مقاعد، و"القائمة المشتركة" 8 مقاعد، و"قوة يهودية" 6 مقاعد، و"راعم" 5 مقاعد، و"الصهيونية الدينية" 5 مقاعد، و"الاحتياطيون + الاقتصادية" 5 مقاعد، و"عمخا يسرائيل" 4 مقاعد، و"أزرق أبيض" 0 مقاعد (1.40%).

في المجمل، تحصل كتلة الأحزاب المؤيدة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وفقًا للاستطلاع على 53 مقعدًا. وتحصل كتلة التغيير، إلى جانب حزب "الاحتياطيين–الاقتصادية" على 54 مقعدًا، في حين تحصل الأحزاب العربية مجتمعة على 13 مقعدًا.

تتجاوز أحزاب اليمين الصغيرة جميعها نسبة الحسم في الاستطلاع: تحصل "قوة يهودية" على 6 مقاعد، و"الصهيونية الدينية" على 5، و"عمخا يسرائيل" على 4. كما يتجاوز حزب "الاحتياطيين–الاقتصادية" نسبة الحسم، ويحصل على 5 مقاعد.

خريطة الكتل لو أجريت الانتخابات اليوم وفقًا للاستطلاع:

مؤيدو نتنياهو: 53 مقعدًا.

معارضو نتنياهو: 67 مقعدًا.

خريطة الكتل لو أجريت الانتخابات اليوم:

الائتلاف: 49 مقعدًا.

"عمخا يسرائيل": 4 مقاعد.

"كتلة التغيير": 49 مقعدًا.

"الاحتياطيون": 5 مقاعد.

"راعم": 5 مقاعد.

"القائمة المشتركة": 8 مقاعد.

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