تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خروقاتها لوقف إطلاق النار، في قطاع غزة لليوم الـ360 على التوالي، في وقت تشهد فيه مناطق عدة من القطاع مزيدًا من الاعتداءات، قصفًا وإطلاق نار وعمليات نسف لمنازل ومنشآت شرقي ما يسمى بـ"الخط الأصفر".

خلال الساعات الـ24 الماضية، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، جراء القصف وإطلاق النار "الإسرائيلي" في مناطق متفرقة من القطاع. واستشهد الشرطي تامر الحمايدة البالغ 4 عامًا إثر استهداف طيران الاحتلال حاجزًا لشرطة رفح عند مفترق الإقليمي في منطقة المواصي جنوبي خان يونس، فيما أصيب ثلاثة مواطنين آخرين في الغارة، ونقلوا إلى مجمع ناصر الطبي.

كما استشهد مدير مكافحة المخدرات في شرطة بيت لاهيا مصعب البلبيسي متأثرًا بجراح أصيب بها قبل أيام؛ جراء قصف "إسرائيلي"، استهدف مخيم جباليا شمالي القطاع.

في وقت مبكر، من صباح اليوم الجمعة (02 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، وصلت إلى مجمع ناصر الطبي ثلاث إصابات، إحداهما لمسنّة من شارع خمسة والأخرى لشاب من مدينة حمد، جراء إطلاق نار "إسرائيلي" مكثف شمال شرقي خان يونس.

كما نفذت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عمليات نسف واسعة لمنازل في جنوبي خان يونس، بالتزامن مع عملية نسف أخرى شمالي قطاع غزة. كما شن الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارة عنيفة على شرق مدينة غزة، فيما استمر إطلاق النار في عدد من المناطق الحدودية للقطاع.

منذ بدء وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر 2025، ارتفع عدد الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات إلى 1439 شهيدًا؛ إضافة إلى 5052 مصابًا، فيما بلغ عدد جثامين الشهداء التي انتشلت 834 جثمانًا.

هذا؛ واستنادًا إلى إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 74 ألفًا و40 شهيدًا، و175 ألفًا و168 مصابًا.

الكلمات المفتاحية