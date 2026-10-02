دعا سفير الكيان الصهيوني يوسي شيلي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى عدم وقف الرحلات الجوية بين أبوظبي و"تل أبيب" على خلفية محاولة السيطرة على طائرة "فلاي دبي"، أول أمس، مؤكدًا أن "دولة الإمارات دعمت "إسرائيل" على مدار 6 سنوات".

وقال شلي، في مقابلة مع قناة "كان" العبرية: إن الإماراتيين: "قدموا لنا الدعم على مدار ست سنوات، وعندما لم يكن أحد يريد السفر وكانت الدولة مغلقة تمامًا، قدموا لنا كل شيء، ولذلك لا يجوز إغلاق الخط بسبب حادث واحد".

وأضاف: "هناك حاجة إلى إيجاد حل لاستمرار الرحلات"، مشيرًا إلى وجود شركات طيران أخرى يمكنها تشغيل الخط، وعبر عن اعتقاده بأن: "المسألة يمكن حلها سريعًا".

أما في ما يتعلق بالظروف التي سمحت بوقوع محاولة السيطرة على الطائرة، قال شلي إن: "النتيجة فظيعة، وكان يمكن أن تكون أكثر فظاعة"، مضيفًا أنه يجب التحقيق في أسباب تمكّن طيار مدني من الوصول إلى هذا الوضع.

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