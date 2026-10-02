كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي واشنطن تدرس فرض عقوبات على "تل أبيب" بسبب تصاعد العنف في الضفة الغربية

عين على العدو

سفير
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

سفير "إسرائيل" في أبوظبي: الإمارات دعمتنا على مدار 6 سنوات

2026-10-02 10:35
193

دعا سفير الكيان الصهيوني يوسي شيلي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى عدم وقف الرحلات الجوية بين أبوظبي و"تل أبيب" على خلفية محاولة السيطرة على طائرة "فلاي دبي"، أول أمس، مؤكدًا أن "دولة الإمارات دعمت "إسرائيل" على مدار 6 سنوات".

وقال شلي، في مقابلة مع قناة "كان" العبرية: إن الإماراتيين: "قدموا لنا الدعم على مدار ست سنوات، وعندما لم يكن أحد يريد السفر وكانت الدولة مغلقة تمامًا، قدموا لنا كل شيء، ولذلك لا يجوز إغلاق الخط بسبب حادث واحد".

وأضاف: "هناك حاجة إلى إيجاد حل لاستمرار الرحلات"، مشيرًا إلى وجود شركات طيران أخرى يمكنها تشغيل الخط، وعبر عن اعتقاده بأن: "المسألة يمكن حلها سريعًا".

أما في ما يتعلق بالظروف التي سمحت بوقوع محاولة السيطرة على الطائرة، قال شلي إن: "النتيجة فظيعة، وكان يمكن أن تكون أكثر فظاعة"، مضيفًا أنه يجب التحقيق في أسباب تمكّن طيار مدني من الوصول إلى هذا الوضع.

الكلمات المفتاحية
الإمارات العربية المتحدة الكيان الصهيوني التطبيع
إقرأ المزيد
المزيد
واشنطن تدرس فرض عقوبات على
واشنطن تدرس فرض عقوبات على "تل أبيب" بسبب تصاعد العنف في الضفة الغربية
عين على العدو منذ 11 ساعة
سفير
سفير "إسرائيل" في أبوظبي: الإمارات دعمتنا على مدار 6 سنوات
عين على العدو منذ 11 ساعة
استطلاع
استطلاع "إسرائيلي" جديد: 88% من ناخبي المعارضة قلقون من النتائج 
عين على العدو منذ 12 ساعة
"الليكود" يفقد زخمه ونتنياهو يستغل حادثة الطائرة سياسيًا
عين على العدو منذ يوم
مقالات مرتبطة
الانسحاب الأميركي من العراق بين الاحتفال المستحق بالنصر وحتمية الحذر المشروع
الانسحاب الأميركي من العراق بين الاحتفال المستحق بالنصر وحتمية الحذر المشروع
مقالات منذ 8 ساعات
حادثة الطائرة الإماراتية: ملاحظات أولية في الدلالة والسياق ومخاطر التسييس            
حادثة الطائرة الإماراتية: ملاحظات أولية في الدلالة والسياق ومخاطر التسييس            
مقالات منذ 10 ساعات
واشنطن تدرس فرض عقوبات على
واشنطن تدرس فرض عقوبات على "تل أبيب" بسبب تصاعد العنف في الضفة الغربية
عين على العدو منذ 11 ساعة
سفير
سفير "إسرائيل" في أبوظبي: الإمارات دعمتنا على مدار 6 سنوات
عين على العدو منذ 11 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة