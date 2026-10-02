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عربي ودولي

النجباء: خروج أميركا نصر لنا.. وعليها أيضًا تقليص حجم وجودها الدبلوماسي
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عربي ودولي

النجباء: خروج أميركا نصر لنا.. وعليها أيضًا تقليص حجم وجودها الدبلوماسي

2026-10-02 12:22
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عدّت حركة النجباء خروج قوات الاحتلال الأميركي والقوات المتحالفة معها من العراق "نصرًا"؛ تحقق بفضل "الثبات على الخيار العسكري"، مؤكدة أن على الولايات المتحدة تقليص حجم وجودها الدبلوماسي في بغداد، وإنهاء ما وصفته بـ"الهيمنة الأمريكية" على الاقتصاد العراقي وعدم التدخل في الشأن السياسي.

في بيان لمناسبة ما وصفته بـ"تحقيق المنجز"، أكدت الحركة أن: "هذا التطور يمثل وفاءً لما تعهدت به بشأن الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس". وقالت إن الولايات المتحدة اضطرت إلى توقيع ما سمته "اتفاقية سحب القوات"، مؤكدة أن العمليات العسكرية أسهمت في إجبار القوات الأميركية على الانسحاب من العراق.

هذا؛ ودعت حركة النجباء إلى رفض أي وجود أميركي في المستقبل في العراق، سواء أكان تحت مسمى "شركات أمنية" أم "مستشارين" أم غير ذلك. كما طالبت بتقليص حجم الوجود الدبلوماسي الأميركي وإنهاء "الهيمنة الأميركية" على الاقتصاد العراقي وعدم التدخل في الشأن السياسي الداخلي.

كما طالبت الحركة بـ"تحرير سماء العراق" من الطائرات الأميركية وإبعاد القوات الأميركية عن الحدود العراقية مع سورية والأردن والكويت، والعمل على إنهاء ما وصفته بـ"الوصاية" على العراق. وأكدت النجباء استمرار دعمها للقوات الأمنية العراقية، مشددة على ضرورة بناء عراق "مستقل ومزدهر" يسود نفسه، وينعم بالأمن والأمان.

كذلك توجهت الحركة، في ختام بيانها، بالشكر إلى: "الشهداء وعوائلهم والشعب العراقي والقوى التي شاركت في تحقيق "المنجز الكبير"، إضافة إلى المقاتلين الذين شاركوا في العمليات ضد القوات الأميركية".

الكلمات المفتاحية
العراق حركة النجباء القواعد الأميركية في العراق
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