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في حلقة جديدة من بودكاست "عالعهد"، يفتح رئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود صندوق ذاكرته، ليروي تفاصيل ومحطات غير معلنة عن علاقته بسيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله، مستعرضًا مسيرة عقود من الإخوة والصداقة والعمل الإسلامي والسياسي.

وتجيب الحلقة عن الأسئلة الرئيسية التالية:

كيف كان اللقاء الأول بينهما عام 1983؟

ما هي الذكريات المؤلمة والمفرحة التي جمعت الشيخ ماهر حمود بالسيد الشهيد حسن نصر الله؟

كيف انطبقت النبوءة التي قالها الشيخ باكرًا عن السيد: "سيكون له شأن كبير"؟

كيف ردّ السيد على رسالة الشيخ ماهر القاسية؟ وما تفاصيل اللقاء الذي جمعهما في دمشق؟

ما هي المنامات والرؤى التي أسرّها السيد حسن للشيخ ماهر؟ وماذا عن القبر في البازورية؟

كيف وصف الشيخ ماهر عقل وذاكرة السيد حسن؟

ما القصة التي جمعت السيد بالرئيس الشهيد رفيق الحريري؟

ما التفاصيل الدقيقة التي أبلغ بها أحد المساعدين الشيخ ماهر حمود؟

ما قصّة قول السيد للشيخ ماهر: "سأغادر الدنيا في محرم"؟

هذه التفاصيل وغيرها يرويها الشيخ ماهر حمود في حلقة جديدة من بودكاست "عالعهد" تعرض كاملة السبت (3 تشرين الأول 2026) على موقع "العهد" الإخباري.

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