كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إنا على العهد
المقال التالي شيخ عشائر العراق: السيد نصر الله جاهد لأجل الدين والمقاومة مستمرة

بودكاست عالعهد

🎧 إستمع للمقال
بودكاست عالعهد

من اللقاء الأول عام 1983 إلى الوداع.. الشيخ ماهر حمود في بودكاست "عالعهد" السبت

2026-10-02 14:54
115

في حلقة جديدة من بودكاست "عالعهد"، يفتح رئيس اتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود صندوق ذاكرته، ليروي تفاصيل ومحطات غير معلنة عن علاقته بسيد شهداء الأمة الشهيد الأسمى السيد حسن نصر الله، مستعرضًا مسيرة عقود من الإخوة والصداقة والعمل الإسلامي والسياسي.

وتجيب الحلقة عن الأسئلة الرئيسية التالية:

كيف كان اللقاء الأول بينهما عام 1983؟

ما هي الذكريات المؤلمة والمفرحة التي جمعت الشيخ ماهر حمود بالسيد الشهيد حسن نصر الله؟

كيف انطبقت النبوءة التي قالها الشيخ باكرًا عن السيد: "سيكون له شأن كبير"؟

كيف ردّ السيد على رسالة الشيخ ماهر القاسية؟ وما تفاصيل اللقاء الذي جمعهما في دمشق؟

ما هي المنامات والرؤى التي أسرّها السيد حسن للشيخ ماهر؟ وماذا عن القبر في البازورية؟

كيف وصف الشيخ ماهر عقل وذاكرة السيد حسن؟

ما القصة التي جمعت السيد بالرئيس الشهيد رفيق الحريري؟

ما التفاصيل الدقيقة التي أبلغ بها أحد المساعدين الشيخ ماهر حمود؟

ما قصّة قول السيد للشيخ ماهر: "سأغادر الدنيا في محرم"؟

هذه التفاصيل وغيرها يرويها الشيخ ماهر حمود في حلقة جديدة من بودكاست "عالعهد" تعرض كاملة  السبت (3 تشرين الأول 2026) على موقع "العهد" الإخباري.

الكلمات المفتاحية
السيد حسن نصر الله الشيخ ماهر حمود سيد شهداء الأمة إنا على العهد
إقرأ المزيد
المزيد
من اللقاء الأول عام 1983 إلى الوداع.. الشيخ ماهر حمود في بودكاست
من اللقاء الأول عام 1983 إلى الوداع.. الشيخ ماهر حمود في بودكاست "عالعهد" السبت
بودكاست عالعهد منذ 7 ساعات
"إرث الأمين".. أسرار وذكريات يرويها نجله للمرة الأولى
بودكاست عالعهد منذ 6 أيام
"السيد كما عرفه نجله".. بودكاست "عالعهد" السبت
بودكاست عالعهد منذ أسبوع
بودكاسات عالعهد | العلامة الخطيب يستعيد لقاءاته بسيد شهداء الأمة من النجف إلى لبنان
بودكاسات عالعهد | العلامة الخطيب يستعيد لقاءاته بسيد شهداء الأمة من النجف إلى لبنان
بودكاست عالعهد منذ 9 أشهر
مقالات مرتبطة
النقابات والعمال في بيروت يحيون ذكرى السيدين نصر الله وصفي الدين: تجديد للعهد والوفاء
النقابات والعمال في بيروت يحيون ذكرى السيدين نصر الله وصفي الدين: تجديد للعهد والوفاء
لبنان منذ 3 ساعات
وفد من الهيئات النسائية يزور مرقد سيد شهداء الأمة
وفد من الهيئات النسائية يزور مرقد سيد شهداء الأمة
لبنان منذ 3 ساعات
من مرقد سيد شهداء الأمة.. وفود نقابية وعمالية تؤكد المضي في نهج المقاومة والصمود
من مرقد سيد شهداء الأمة.. وفود نقابية وعمالية تؤكد المضي في نهج المقاومة والصمود
لبنان منذ 3 ساعات
المركز الوطني في الشمال يحيي ذكرى السيدين الشهيدين: مع فلسطين حتى ينقطع النفس
المركز الوطني في الشمال يحيي ذكرى السيدين الشهيدين: مع فلسطين حتى ينقطع النفس
خاص العهد منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة