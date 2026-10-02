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لبنان

القوى المدنية والأهلية في طرابلس استنكرت تفاقم الأزمات المعيشية 
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لبنان

القوى المدنية والأهلية في طرابلس استنكرت تفاقم الأزمات المعيشية 

2026-10-02 16:49
مطالبات بمعالجة أزمة النفايات والغلاء
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تداعت مجموعة من القوى المدنية والأهلية إلى اجتماع طارئ في مقر الرابطة الثقافية في طرابلس، استنكرت خلاله بشدة تفاقم الأزمات المعيشية والخدماتية التي تثقل كاهل المواطنين، وفي مقدمها أزمة النفايات الناتجة عن إغلاق مكب طرابلس، وما يرافقها من مخاطر بيئية وصحية تهدد المدينة وأهلها.

ورأى المجتمعون في بيان، "أن ترك النفايات تتراكم في الشوارع والأحياء أمر مرفوض بشدة، ولا يجوز أن تتحول طرابلس وأهلها إلى ضحية دائمة للأزمات وسوء المعالجة"، ودعوا الجهات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها وإيجاد حل سريع ومستدام يضمن رفع النفايات ومعالجة هذه الأزمة بعيدًا عن الحلول الموقتة".

كما استنكر المجتمعون "الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات، وما ينتج عنه من انعكاسات مباشرة على كلفة النقل والإنتاج وأسعار السلع والخدمات، في ظل موجة غلاء متصاعدة ترهق المواطنين وتزيد من معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية".

ودعا المجتمعون الحكومة والوزارات والأجهزة المعنية إلى "التحرك العاجل لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين ووضع حد للفوضى في التسعير، إلى جانب إيجاد حلول جدية ونهائية لأزمة النفايات".

وأكد المجتمعون "أن طرابلس وأهلها يستحقون بيئة سليمة، وخدمات لائقة، وحياة كريمة، وأن معالجة هذه الأزمات مسؤولية وطنية لا تحتمل التأجيل أو المماطلة".

وأكد المجتمعون "أن اجتماعاتهم ستبقى مفتوحة ومواكبة لتحرك الاتحاد والبلدية المطالبين بايجاد الحل السريع لأزمة النفايات".

الكلمات المفتاحية
طرابلس النفايات
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