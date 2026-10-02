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لبنان

الخير: نتمسك بالمقاومة في مواجهة المشروع
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لبنان

الخير: نتمسك بالمقاومة في مواجهة المشروع "الإسرائيلي" 

2026-10-02 16:52
رئيس "المركز الوطني في الشمال": ندعو لمعالجة أزمة النفايات في الشمال
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أكد رئيس "المركز الوطني في الشمال" كمال الخير أن "وطننا هو في صلب الصراع العربي-"الاسرائيلي" من خلال موقعه الجغرافي في المنطقة، حيث يعمد العدو الصهيوني على الاعتداء اليومي على بلدنا ليستكمل العمل بمخططه لما يُسمى "دولة اسرائيل الكبرى"، وهو ما يجعلنا نتمسك بمقاومتنا لأنها القوة الوحيدة لوطننا التي تحمينا من خطر المشروع الصهيوني الإجرامي".

وشدد خلال موقفه السياسي الاسبوعي أمام وفود شعبية في دارته في المنية على أن "ما يحصل اليوم هو عدوان صهيوني متواصل لم يتوقف على كافة أبناء الجنوب رغم توقيع السلطة لـ "اتفاق العار" برعاية أميركية، وهو ما يُثبت أن الإدارة الأميركية تعمل من أجل مصلحتها ومصلحة الكيان الصهيوني ولا تُريد لوطننا أن ينعم بالأمن والأمان".

وشدد على "ضرورة أن تتراجع السلطة في لبنان عن سياساتها التي تخدم العدو الصهيوني بشكل كامل، لأنها تسعى جاهدةً لأن يخسر لبنان أهم عنصر قوة لديه وهو ما يجعلنا كشعب لبناني نواجه السياسة الاستسلامية التي تأخذ البلد إلى الوقوع في الفخ الذي ينصبه العدو لنا منذ سنوات طويلة"، معتبرًا أن "الواجب اليوم على السلطة السياسية والحكومة اللبنانية أن تهتم بشؤون المواطن وأن لا تسير بسياسة الضرائب في ظل الضغوطات الاقتصادية التي تتزايد وخصوصًا على الأمور الأساسية التي يستخدمها المواطن اللبناني، لأن المواطن أصبح يعاني يوميًا أمام أبواب مؤسسات الدولة، وهو ما يستدعي إيجاد فرص عمل للمواطنين وتخفيف الضرائب".

وختم داعيًا البلديات في كافة المناطق الشمالية "لايجاد حلول للنفايات بالتعاون مع الوزارت المختصة لأن هذا الواجب أساسي على الحكومة، بعدما باتت النفايات تنذر بكارثة بيئية بدأت تظهر ملامحها في مناطقنا مكدسة على الطرقات مع انبعاث الروائح الكريهة التي تسبب الأمراض خصوصًا في فصل الشتاء حيث تتداخل مياه الأمطار مع بقايا النفايات السامة، وتدخل إلى التربة ما ينذر بكارثة صحية لا يُحمد عقباها"، مشيرًا إلى أن "لجوء بعض البلديات الى أعمال طمر هو عمل غير قانوني، ويجب التوقف عن استخدامه، لأن الحل الوحيد لهذا الملف هو بمعالجته كُليًا من خلال معامل فرز على الطريقة الحديثة".

الكلمات المفتاحية
المقاومة طرابلس والشمال كمال الخير النفايات
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